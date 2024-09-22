Якість повітря у Києві майже найгірша у світі: на карті показали "небезпечні" вулиці

Київ входить у шість міст світу, де повітря було найзабрудненішим вранці 22 вересня

У Києві все ще продовжують фіксувати погане повітря. Станом на ранок 22 вересня 2024 року столиця знаходиться на 6-му місці серед найбруднішого повітря у світі.

Такі дані оприлюднено на карті на сайті SaveEcoBot. Зазначається, що в Києві нині більш ніж у 8,4 разу перевищує норму рівня шкідливих речовин, що зберігається в повітрі.

SaveEcoBot, за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у деяких районах столиці.

Зокрема, забруднене повітря у цей день фіксують на наступних вулицях:

вул. Миколи Шепелєва;

просп. Академіка Глушкова;

Архітектора Вербицького, 26;

вул. Китаївська;

вул. Михайла Драгоманова;

вул. Регенераторна;

Харківське шосе.

Станом на 8 ранку 22 вересня, Київ входить у шість міст світу, де повітря на той момент було найзабрудненішим. До речі, лідирує у цьому списку Джакарта, столиця Індонезії.

Найвищий показник на карті – 180. Моніторингові канали опублікували таблицю, в якій зазначено, що індекс якості повітря – нездоровий.

Можливо, причиною погіршення якості повітря у столиці стали масштабні лісові пожежі на території області. Вогонь, що охопив значні території, призвів до горіння торфовищ, що виділяють густий дим та токсичні речовини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що проблеми із забрудненням повітря у Києві фіксувалися також 20 вересня. Вміст діоксиду азоту в Києві тоді перевищив допустиму норму.