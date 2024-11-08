У Дніпрі сильно погіршилась якість повітря: місто накрив смог (фото)

Рівень забруднення перевищив помірний

Жителі Дніпра знову скаржаться на неприємний запах у місті. Таке явище спостерігається тут регулярно.

Один з містян опублікував на своїй сторінці у Facebook фото, на якій можна побачити густий смог над містом. Водночас він не повідомив, у чому саме причина.

Варто зазначити, за даними сервісу SaveEcoBot станом на 9:00 п'ятниці, 8 листопада, у Дніпрі спостерігається погіршення якості повітря. Так, найгірша ситуація в районі житлового масиву Сонячний у лівобережній частині міста.

Смог у Дніпрі

Там показник забруднення повітря за шкалою AQI PM2.5 становив 131. Такий рівень вважається шкідливим для чутливих груп.

Житловий масив Сонячний

В інших районах Дніпра також зафіксовані підвищені показники забруднення повітря. Вони сягають від 110 до 130.

Що означають ці цифри

Індекс якості атмосферного повітря розраховують за формулою NowCast (US EPA). Згідно з інформацією SaveEcoBot, головний забрудник повітря — дрібнодисперсний пил фракції 2,5 мікрона. Рівень від 0 до 50 вважається добрим, від 50 до 100 — помірним.

За інформацією SaveEcoBot, джерелами дрібнодисперсного пилу (РМ2,5) є підприємства з котлами та печами на вугіллі й мазуті, теплоелектростанції, легковики та вантажівки, підприємства з нафтоперероблення та виробництва цементу, а також пожежі, пил від доріг і будівництва, сільськогосподарські операції.

Варто зазначити, що раніше жителі Дніпра скаржилися забруднення повітря через викиди на коксохімічному виробництві. Вони публікували фото з його димними трубами та смогом в окрузі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що до України наближається хмара забрудненого повітря. 7 листопада біло зафіксовано зниження якості повітря у деяких регіонах.