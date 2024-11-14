Дубінський відсвяткував рік у СІЗО. Відомі блогери іронічно відреагували (відео)

Нардепу принесли торт

У четвер, 14 листопада, народний депутат Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, відсвяткував рік утримання в СІЗО. Він також зробив заяву щодо цієї річниці.

До приміщення суду нардепу принесли торт. На ньому було встановлено одну свічку.

Він виголосив промову, у якій згадав президента Володимира Зеленського та ДБР. Після цього Дубінський задув свічку на торті.

Відомі українські блогери та волонтери прокоментували цю подію. Зокрема Ігор Лаченков назвав Дубінськго "пуделем". А Сергій Стерненко звернув увагу, що торт був тільки один.

"Треба два, бо будуть новини. Щоб Дубінському не було нудно самому", — написав він, можливо натякаючи таким чином на нардепа Євгенія Шевченко, який нещодавно попросив Дубінського "зустріти" його у СІЗО.

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року Служба безпеки України оголосила Дубинському підозру у державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Дубінський мав позивний "Буратіно" та входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії.

14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. З того часу його утримують у СІЗО.