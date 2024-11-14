Дубинский отпраздновал год в СИЗО. Известные блогеры иронически отреагировали (видео)

Нардепу принесли торт

В четверг, 14 ноября, народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, отпраздновал год пребывания в СИЗО. Он также сделал заявление насчет этой годовщины.

В помещение суда нардепу принесли торт. На нем была установлена одна свечка.

Он произнес речь, в которой упомянул президента Владимира Зеленского и ГБР. После этого Дубинский задул свечку на торте.

Известные украинские блоггеры и волонтеры прокомментировали это событие. В частности, Игорь Лаченков назвал Дубинского "пуделем". А Сергей Стерненко обратил внимание, что торт был только один.

"Надо два, потому что будут новости. Чтобы Дубинскому не было скучно самому", — написал он, возможно, намекая таким образом на нардепа Евгения Шевченко, недавно попросившего Дубинского "встретить" его в СИЗО.

Напомним, 13 ноября 2023 года Служба безопасности Украины объявила Дубинскому подозрение в государственной измене. Следствие установило, что он вел информационно-подрывную деятельность в пользу России. Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России.

14 ноября 2023 года Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. С тех пор его удерживают в СИЗО.