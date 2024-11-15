Військові загинули в жахливій аварії на Львівщині (фото та відео)

Один з пасажирів отримав важкі трами.

У жахливій аварії на Львівщині загинуло 2 військових. ДТП сталася у п'ятницю, 15 листопада.

Згідно з даними очевидців, вантажівка зіштовхнулася з легковим автомобілем, в якому перебували військові львівської бригади. Аварія сталася на об'їзній дорозі поблизу села Ямпіль, що у Львівському районі.

Внаслідок зіткнення двоє військових загинули на місці, ще двоє отримали травми, одному з них стан тяжкий. Правоохоронці поки що не коментують деталі цієї трагічної події. Очевидці діляться фото та відео — на них видно, що від легковика майже нічого не залишилося у результаті зіткнення. Воїни, які загинули, служили в одній з військових частин Львівщини.

На місці ДТП працюють медики та слідчі з ДТП. Рух в обох напрямках по об'їзною Львова ускладнено.

"За попередніми даними, військовослужбовець, який керував службовим військовим автомобілем, виїхав на узбіччя. Там він зіштовхнувся з відбійником, а потім з вантажним автомобілем, який рухався зустрічною смугою", — зазначила Тетяна Муравель "Суспільному".

Раніше "Телеграф" також писав про жахливу ДТП у Києві, в якій загинув військовий. За даними поліції, 38-річний водій рухався вулицею Академіка Заболотного та не врахував дорожню ситуацію. Він наїхав на авто, що стояло попереду на "аварійці".