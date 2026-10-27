Церковне свято 27 жовтня: за що молитися і чому цього дня не можна порушувати обіцянки

У Несторів день моляться про допомогу в навчанні, роблять добрі справи та спостерігають за погодою перед зимою

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У вівторок, 27 жовтня 2026 року, за новим церковним календарем православні віряни вшановують преподобного Нестора Літописця Печерського. До святого моляться, просячи допомоги в навчанні та розумовій праці.

Нестор народився в Києві в XI столітті. Приблизно у 17 років він прийшов до Києво-Печерського монастиря, прийняв чернечий постриг, а згодом став ієродияконом. Значну частину життя присвятив книгам, вивченню минулого й літописанню.

Нестору приписують створення "Повісті временних літ" – одного з найважливіших джерел з історії Русі. Серед його праць також називають житія київських і печерських святих, зокрема преподобного Феодосія Печерського. Смерть літописця традиційно датують 1114 роком. Його мощі спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Що заведено робити в Несторів день

У день пам’яті преподобного віряни моляться про успіхи в навчанні, роботі та наукових дослідженнях. За народними уявленнями, цей день сприятливий для читання, здобуття знань і занять, які потребують уважності та зосередженості.

Назву День обітниці пов’язують зі звичаєм давати обіцянки заради добрих справ і допомоги іншим. Заможні люди обіцяли збудувати чи відремонтувати храм, придбати ікони або пожертвувати гроші. Ті, хто мав скромніші статки, бралися підтримати нужденних, сумлінніше працювати чи відмовитися від шкідливих звичок.

День пам’яті Нестора Літописця вважають сприятливим для читання та здобуття знань

Обіцяне виконували того ж дня або протягом року. Головне – братися лише за посильну справу. До храму приносили хліб, пироги, одяг і рушники. Удома за звичаєм наводили лад: витирали пил, мили підлогу й позбувалися непотрібних речей.

Чого не можна робити 27 жовтня

Церковна традиція закликає уникати сварок, осуду, заздрості, жадібності та помсти. Цей день присвячують молитві, добрим справам і спокійним роздумам. Не відмовляють у допомозі людям, які опинилися у скруті.

Головна народна заборона стосується порушення обіцянок. За повір’ям, той, хто не дотримає слова, ризикує втратити удачу й достаток, а його родину можуть спіткати неприємності. Тому цього дня остерігалися легковажних обітниць і необдуманих рішень.

Також у народі не радили переїдати й вдаватися до надмірностей. Особливого значення надавали стриманості у словах і вчинках та готовності відгукнутися на чужу біду.

Народні прикмети та іменини 27 жовтня

За погодою в Несторів день предки намагалися передбачити, коли прийде зима. Густий ранковий туман вважали ознакою ще кількох теплих днів, а іній на гілках – провісником морозів у найближчі два-три дні. Бруд і сльота, за прикметою, віщували настання зими приблизно через чотири тижні.

Якщо сніг лягав на вологу землю, чекали ранньої та теплої весни. Ясне зоряне небо пов’язували з майбутнім добрим урожаєм, а спокійну погоду – з благополучним роком. 27 жовтня іменини відзначають Марк і Нестор.