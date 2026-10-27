Коштує втричі дешевше за гречку: яка забута крупа корисніша і тримає ситість увесь день

Вона має поживний склад і близьку до гречаної ядриці енергетичну цінність

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Перлова та ячна крупи – бюджетна альтернатива гречці: вони коштують утричі дешевше й підходять для ситних повсякденних страв. Їхня поживна цінність – у поєднанні вуглеводів, білка та невеликої кількості жирів.

"Телеграф" розповідає, чим цінні перловка та ячна крупа, про які часто забувають, коли обирають крупи для домашнього меню. За скромною ціною – поживний продукт.

Перлова та ячна крупи – чому на них варто звернути увагу

Перлову та ячну крупи виготовляють із ячменю. У них переважають вуглеводи, зокрема крохмаль, який становить важливу частину поживної основи продукту.

За таблицею хімічного складу круп Луцького національного технічного університету, у перловій крупі 9,3% білків, 1,1% жирів і 67,5% вуглеводів. Її енергетична цінність за цією таблицею – 324 ккал на 100 г. Ці показники стосуються сухої крупи: склад готової страви залежить від інших інгредієнтів.

Ячмінні крупи містять також вітаміни групи B, калій, фосфор та інші мінеральні речовини. Перловка має різноманітний поживний склад, а її доступна ціна не робить її менш цінною для раціону.

Ячмінні крупи та гречка – харчова цінність та ціна

За енергетичною цінністю ці крупи близькі. У тій самій таблиці для гречаної ядриці вказано 329 ккал на 100 г. Проте склад у них різний. У гречаній ядриці 12,6% білків і 2,6% жирів, а в перловій крупі більша частка вуглеводів. Для щоденного меню перловка цінна поєднанням доступності й поживності.

У дослідженні, розміщеному Національним університетом харчових технологій, перлову та ячну крупи окремо відзначають як багаті на фосфор. Автори також наголошують: різні крупи мають власний набір поживних речовин. Тому перловка найкраще доповнює різноманітний раціон.

Для зручності порівняємо ціни на ці крупи в "АТБ". Кілограмова пачка гречки-ядриці коштує 81 грн. Кілограм перловки того ж виробника, – всього 24,50 грн. Ячна крупа такої ж ваги ще дешевша, – 23,60 грн.

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