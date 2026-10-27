На перевірку будівництва у пальті за майже 7 тисяч: міністр засвітився у брендовому одязі

Посадовець оприлюднив кадри з перевірки будівництва захисту критичної інфраструктури у столиці

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Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник носить пальто за майже 7 000 грн. Це застаріла модель, залишки якої за такою ціною розпродаються зі знижкою.

Чиновник засвітився у брендовому одязі під час перевірки будівництва захисту критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві.

На сайті VicaPota вказано дійсну ціну 6 930 грн, раніше пальто коштувало 9 900 грн. Його виготовлено українським брендом чоловічого верхнього одягу Sun's House, який працює ще з 1990 року.

Микола Калашник на будівництві з перевіркою. Фото: скриншот

Модель Quadri G-161, яку носить Калашник, виконане в сірому кольорі в клітинку (стиль Smart-Casual або європейська класика). Пальто має напівприлеглий силует та класичний англійський комір.

Пальто Миколи Калашника. Фото: скриншот

Варто зазначити, що річ зроблена з італійського полірованого вовняного сукна з додаванням бавовни з утеплювачем Hollowsoft, що є штучним аналогом пуху.

Микола Калашник очолює Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України з 16 липня 2026 року. До цього призначення керував Київською обласною державною адміністрацією, а раніше працював у Дарницькій райдержадміністрації Києва, зокрема виконував обов’язки її глави.

Нагадаємо, дружина голови ВП Кирила Буданова Маріанна має годинник Cartier Tank Française. Ціна нового аксесуара в офіційних бутиках залежить від матеріалу. Класична сталева версія коштує $3 800–5 200, або приблизно 155 000–215 000 грн. Двоколірна модель із золотом Two-Tone коштує $6 500–8 500, приблизно 265 000–350 000 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в останній декларації колишньої заступниці керівника ОП Ірини Мудрої залишився золотий браслет Cartier Juste un Clou – прикраса у формі зігнутого цвяха. Раніше вона хотіла продати його, щоб внести заставу та вийти із СІЗО.