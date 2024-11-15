Военные погибли в ужасной аварии во Львовской области (фото и видео)

Один из пассажиров получил тяжелые трамы.

В ужасной аварии на Львовщине погибли 2 военных. ДТП произошло в пятницу, 15 ноября.

Согласно данным очевидцев, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились военные львовской бригады. Авария произошла на объездной дороге вблизи села Ямполь, что во Львовском районе.

В результате столкновения двое военных погибли на месте, еще двое получили травмы, состояние одного из них — тяжелое. Правоохранители пока не комментируют детали этого трагического события. Очевидцы делятся фото и видео — на них видно, что от легковушки почти ничего не осталось в результате столкновения. Погибшие воины служили в одной из воинских частей Львовщины.

На месте ДТП работают медики и следователи по ДТП. Движение в обоих направлениях по объездной Львова затруднено.

"По предварительным данным, военнослужащий, управлявший служебным военным автомобилем, выехал на обочину. Там он столкнулся с отбойником, а затем с грузовым автомобилем, двигавшимся по встречной полосе", — отметила Татьяна Муравель "Общественному".

Ранее "Телеграф" также писал об ужасном ДТП в Киеве, в котором погиб военный. По данным полиции, 38-летний водитель двигался по улице Академика Заболотного и не учел дорожную ситуацию. Он наехал на стоящее впереди авто.