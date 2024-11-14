Які цілі може обрати Росія для ударів іранськими ракетами та чому

Є одна перевага

Здавалось би, росіяни не шкодують своїх ракет, коли влаштовують атаки по Україні. Проте виявилось, що для того, щоб ефективно використовувати свої ракетні арсенали, в них є помічники — і це іранці.

Щоб зекономити дорогі ракети, армії РФ допомагає дешевша іранська балістика. Про це пише Businessinsider.

Що дає іранська балістика Росії

Іранська зброя дає Росії гнучкість, якої їй так бракувало раніше. Тепер вона може завдавати ударів по передових українських позиціях за допомогою дешевших іранських ракет, при цьому заощаджуючи свою дорожчу та високоточну зброю для інших стратегічних цілей.

За даними експертів, Росія, ймовірно, зосереджуватиметься на використанні іранських ракет для тактичних ударів по лінії фронту. Це дозволить їй зберегти запаси своїх високоточних ракет, таких як "Іскандери", для більш важливих та дорогоцінних мішеней глибоко в тилу України.

Один із європейських чиновників оборони повідомив, що Росія отримає від Ірану сотні ракет Fath-360 та Ababil. Ці системи мають обмежену дальність дії, але можуть завдавати значної шкоди українським позиціям на передовій.

Експерти зазначають, що якість і точність іранських ракет не настільки висока, як у російських аналогів. Проте їх кількість та нижча вартість роблять їх ефективним доповненням до арсеналу Росії на полі бою.

Це також вписується в загальну тактику Росії — використовувати масовані, але менш точні атаки, намагаючись виснажити та деморалізувати українські сили. Це дозволяє їй нарощувати тиск на Україну, не виснажуючи власний арсенал.

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