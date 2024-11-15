Суд в Киеве избрал меру пресечения нардепу Шевченко. Первые детали

Депутата отправили под стражу без права на внесение залога

Печерский районный суд Киева отправил под стражу действующего народного депутата Евгения Шевченко, которому недавно вручили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщил фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Шевченко отправили под стражу до 11 января 2025 без права на внесение залога.

Наш коллега опубликовал первые фото после вынесения приговора.

Также появилось фото, где Шевченко надевают на руки наручники.

Источник: Государственное бюро расследований

Напомним, 14 ноября Государственное бюро расследований объявило о подозрении действующему народному депутату Евгению Шевченко. Его обвинили в государственной измене, а также нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения России.

По данным следствия, еще в 2021 году он публиковал недостоверную информацию по поводу отсутствия угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину с территории Республики Беларусь. Кроме того, Шевченко встречался с самопровозглашенным "президентом" Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Евгений Шевченко встретил в зале суда Антонину Славицкую и поздравил ее поцелуем в щеку.