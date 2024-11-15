Эти украинские фамилии давали только добрым людям: проверьте, в списке ли ваша

В древности община особенно отмечала тех, кто не держал зла и помогал ближним

Доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогавшим ближним, давали соответствующие фамилии.

Они сохранили память о характере наших предков по сей день. Языковед и исследователь антропонимики Юлиан Редько в своем труде "Современные украинские фамилии" собрал родовые имена, указывающие на то, что основатель рода был человек добрый и справедливый.

Его исследование показывает, что в древности община особенно отмечала тех, кто не держал зла и помогал ближним. Такие родовые имена впоследствии становились фамилиями и передавались из поколения в поколение, рассказывая историю целого рода.

Незлобность характера отразилась в фамилиях Тихий, Благой, Тишко, Тихенький и Тихун. Миролюбивых людей величали Деликатными, Ласковыми, Кохаными. Доброту и мягкость характера передавали через фамилии Субтельный, Мирный, Любый. Справедливых и искренних людей называли Мирошами, Солодкими, Святыми, Добриями и Добрыми.

Интересно, что метафорическое значение имеют фамилии Шовковый и Оксамытный. По наблюдениям ученого, они указывают не на материал одежды, а на мягкий, добросердечный характер человека. Такие образные сравнения часто использовались нашими предками для подчеркивания особых черт характера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, которые давали только умным людям. Всего в этом списке восемь фамилий, каждая из которых имеет отдельное содержание.