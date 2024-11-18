Три ракети, якими Україні дозволили бити по Росії: нюанси надання та на що вони здатні (відео, карта)

ATACMS — ракети "земля-земля", тоді як дві інші запускають з повітря

США дозволили бити по Росії своєю далекобійною зброєю. Мова про ракети ATACMS. Наступним кроком став дозвіл Британії та Франції використовувати ракети SCALP/Storm Shadow. Однак з цим дозволом не все так однозначно — видання, що повідомило про це, прибрало частину тексту про це, не прокоментувавши, чи була інформація хибною.

"Телеграф" нагадає, чим ATACMS та SCALP/Storm Shadow можуть допомогти стримати російську агресію. Ці ракети можуть бити далеко вглиб Росії, що ставить під ураження аеродроми, склади боєприпасів та інші воєнні об’єкти ворога на сотні кілометрів вглиб.

Що може ATACMS

ATACMS, або Army Tactical Missile System, — це сімейство тактичних балістичних ракет, розроблене компанією Lockheed Martin. ATACMS використовують наведення за GPS та здатні вражати цілі на відстані від 165 км до 300 км. ATACMS можна запускати з платформ HIMARS (високомобільної артилерійської ракетної системи) і MLRS (ракетної системи залпового вогню).

Ракету ATACMS дуже складно перехопити через траєкторію та швидкість до 3 Махів. Для того, щоб її "спіймати" потрібно розвернути ешелоновану систему ППО, використовуючи ЗРК С-400/С-300В та "Бук". Аби прикрити зону з радіусом в 300 км таких комплексів потрібно чимало. Наразі даний дозвіл використовувати ракети лише у Курській області.

Експерти ще у вересні показали наочно, куди можна дістати цими ракетами при повному дозволі — ATACMS долетить до Смоленська та Воронєжа, а при запуску з Курщини — майже до Липецька, де є аеродром ворога.

Куди може дістати ATACMS

Що може SCALP/Storm Shadow

На відміну від ATACMS, ці ракети потрібно запускати з літаків. Storm Shadow/SCALP EG — по суті одна ракета, однак залежно від виробника Франція/Велика Британія, відрізняється літак, до якого адаптували ракети та програмне забезпечення.

Головна ціль цієї ракети — знищення стаціонарних цілей. Вага бойової частини — 450 кг, дальність польоту ракети — понад 250 км.

Нагадаємо, в Україні тривають випробовування своїх далекобійних ракет. Наразі їх є чотири види.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна просила в США ще більш далекобійну зброю. Мова про ракети Tomahawk, що мають дальність 2400 км.