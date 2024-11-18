Накручували три ціни: у Києві викрили перекупників залізничних квитків

Тепер вони можуть сісти на 15 років

У Києві співробітники поліції викрили групу спекулянтів, яка перепродувала квитки на потяги міжнародного сполучення. Ціна була завищена утричі.

Зловмисники використовували несанкціонований доступ до облікових записів сторонніх осіб. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Слідством встановлено, що ділки скуповували квитки на популярні залізничні напрямки до країн Європи. Потім вони перепродували квитки за ціною втричі вищою, ніж їхня реальна вартість на різних інтернет-платформах.

Користуючись чужими обліковими записами, зловмисники обходили встановлені перевізником обмеження. Внаслідок їхніх дій з’явився дефіцит квитків на деякі напрямки, від чого постраждали люди. Крім того, злочинна схема призвела до підриву довіри до державних онлайн-сервісів.

"У рамках кримінального провадження поліцейські встановили щонайменше п’ять осіб, які торгували "поїздками" за вказаною схемою, і провели ряд обшуків за їхнім місцем проживання у Києві та Київській області, звідки вилучили комп’ютерну техніку та гаджети, які містять облікові записи третіх осіб, банківські карти та велику кількість придбаних квитків на різні напрямки", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, та ч. 5 ст. 361 КК України – несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, скоєнні під час дії воєнного стану.

Наразі спекулянтам загрожує серйозне покарання – максимально санкції статей передбачають ув’язнення строком до п’ятнадцяти років.

Раніше на Київщині сталася ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом, внаслідок чого постраждали щонайменше 9 людей.