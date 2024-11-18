Накручивали три цены: в Киеве разоблачили перекупщиков железнодорожных билетов

Теперь они могут сесть на 15 лет

В Киеве сотрудники полиции разоблачили группу спекулянтов, которая перепродавала билеты на поезда международного сообщения. Цена была завышена в три раза.

Злоумышленники использовали несанкционированный доступ к аккаунтам посторонних лиц. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Следствием установлено, что дельцы скупали билеты на популярные железнодорожные направления в страны Европы. Затем они перепродавали билеты по цене в три раза выше, чем их реальная стоимость на различных интернет-платформах.

Пользуясь чужими аккаунтами, злоумышленники обходили установленные перевозчиком ограничения. В результате их действий появился дефицит билетов на некоторые направления, от чего пострадали люди. Кроме того, преступная схема привела к подрыву доверия к государственным онлайн-сервисам.

"В рамках уголовного производства полицейские установили по меньшей мере пять человек, которые торговали "поездками" по указанной схеме, и провели ряд обысков по их месту проживания в Киеве и Киевской области, откуда изъяли компьютерную технику и гаджеты, содержащие учетные записи третьих лиц, банковские карты и большое количество приобретенных билетов на разные направления", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производства по ч. 4 ст. 190 УК Украины – мошенничество, и ч. 5 ст. 361 УК Украины – несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершении во время действия военного положения.

Теперь спекулянтам грозит серьезное наказание – максимально санкции статей предусматривают тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.

Ранее в Киевской области произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в результате чего пострадали по меньшей мере 9 человек.