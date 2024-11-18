Зеленський представить План стійкості у Раді незабаром. ЗМІ розкрило ключові пункти

Його пункти торкаються не лише енергетики та зброї

Вже найближчими днями президент України Володимир Зеленський представить План внутрішньої стійкості у Верховній Раді. Він має кілька ключових пунктів, серед яких — фронт, єдність, зброя, енергетика тощо.

Про це пише "Українська правда", посилаючись на співрозмовника у фракції "Слуга народу" та в команді президента.

Основні пункти Плану стійкості України наступні:

Зміна підходів до мобілізації та рекрутингу;

Розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння;

Захист енергообʼєктів та енергосистеми;

Сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу;

Створення Міністерства обʼєднання українців;

Належна інтеграція військових у соціальне життя.

Зазначається, що виступ Зеленського у Раді запланований на вівторок, 19 листопада. Під час нього він озвучить суть цих пунктів та шляхи їх реалізації.

Відомо, що у Плану стійкості України йдеться про фронт, єдність, зброю, енергетику, фінанси, безпеку, людський капітал, громади, культурний суверенітет та політику героїв.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський розкрив деталі про ще один з пунктів Плану стійкості.

Раніше "Телеграф" розповідав про пункти Плану перемоги, які зацікавлять майбутнього президента США Дональда Трампа.