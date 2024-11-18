Зеленський представить План стійкості у Раді незабаром. ЗМІ розкрило ключові пункти
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Його пункти торкаються не лише енергетики та зброї
Вже найближчими днями президент України Володимир Зеленський представить План внутрішньої стійкості у Верховній Раді. Він має кілька ключових пунктів, серед яких — фронт, єдність, зброя, енергетика тощо.
Про це пише "Українська правда", посилаючись на співрозмовника у фракції "Слуга народу" та в команді президента.
Основні пункти Плану стійкості України наступні:
- Зміна підходів до мобілізації та рекрутингу;
- Розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння;
- Захист енергообʼєктів та енергосистеми;
- Сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу;
- Створення Міністерства обʼєднання українців;
- Належна інтеграція військових у соціальне життя.
Зазначається, що виступ Зеленського у Раді запланований на вівторок, 19 листопада. Під час нього він озвучить суть цих пунктів та шляхи їх реалізації.
Відомо, що у Плану стійкості України йдеться про фронт, єдність, зброю, енергетику, фінанси, безпеку, людський капітал, громади, культурний суверенітет та політику героїв.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський розкрив деталі про ще один з пунктів Плану стійкості.
Раніше "Телеграф" розповідав про пункти Плану перемоги, які зацікавлять майбутнього президента США Дональда Трампа.