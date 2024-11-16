Зеленський розкрив деталі про ще один з пунктів Плану стійкості

Він міцно взаємоповʼязаний із Планом перемоги

У суботу, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський розповів про один з пунктів Плану стійкості. У ньому йдеться про політику героїв.

Про це повідомив Зеленський. За його словами, 16 листопада відбулась широка нарада, на якій були присутні не тільки Міністерство ветеранів, а й різні урядовці.

Було обговорено багато аспектів та питань, вони стосувались політики щодо українських воїнів.

"Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів", — розповів Зеленський.

За словами Зеленського, це лише один з багатьох аспектів, який входить внутрішній План стійкості України. Він міцно взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який отримали партнери. І саме за їх підтримки він може бути реалізований.

"Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів", — додав президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав умови переговорів з майбутнім президентом США Дональдом Трампом та лідером Росії Володимиром Путіним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України жорстко відреагував на телефону розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.