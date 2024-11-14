Коли 17-річних юнаків беруть на облік у військкомат

У ТЦК оцінюють їхній рівень придатності

Щороку в Україні з січня по березень проходить приписка 17-річних юнаків. Ця процедура обов’язкова для всіх допризовників, які проживають у певному районі або місті.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького обласного ТЦК та СП. Там зазначають, що під час приписки допризовників беруть на облік, оцінюючи їхню придатність до військової служби та фізичну підготовку.

"Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їхньої кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності та рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки допризовників вивчаються їхні ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості", — пояснили у ТЦК та СП.

Крім того, приписка дозволяє виявити кандидатів для вступу до військових навчальних закладів, забезпечуючи резерв кваліфікованих військових кадрів.

У Вінницькому ТЦК додали, що наразі чоловіки до 25 років не підлягають загальній мобілізації.

Нагадуємо, згідно з українським законодавством, чоловіки до 25 років офіційно не можуть бути мобілізовані до Збройних сил до досягнення відповідного віку. Однак, юристи звертають увагу на те, що громадяни цієї вікової категорії можуть отримувати повістки.

Чоловіки до 25 років вважаються призовниками. Однак громадян цього віку можуть мобілізувати, якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Раніше "Телеграф" писав, як стати на облік у ТЦК та які документи для цього потрібні. Для постановки на військовий облік потрібні: паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер, тобто РНОКПП; свідоцтво про народження та інші документи.