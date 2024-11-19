Це маніпуляція звітністю: Коломойський прокоментував зростання прибутків Укрнафти після націоналізації

Бізнесмен оцінив роботу найбільшої нафтогазовидобувної компанії України

Бізнесмен Ігор Коломойський зробив заяву стосовно сплачених "Укрнафтою" 78 млрд грн податків у 2023-24 роках і загалом — про результати роботи найбільшої нафтогазовидобувної компанії України при управлінні Сергієм Корецьким.

"Упевнений, що Сергій Корецький випадково забув уточнити, що 25 з цих 78 млрд ним були сплачені в 2023 році, але за результатами роботи Укрнафти в 2022 році. І до цих результатів пан Корецький має доволі опосередкований стосунок з огляду на те, що до виконання своїх обов’язків він приступив в середині листопада 2022 року", — пояснив він.

Окрім того, Коломойський прокоментував сплачені до бюджету 10 мільярдів дивідендів, відмітивши, що рішення загальних зборів Укрнафти цього року свідчить, що за результатами 2023 року Укрнафта дійсно сплатила до бюджету 7 млрд грн.

"Інші 3 мільярди гривень – це дивіденди за 2018 рік, які вже знаходилися в бюджеті як переплата з податку на прибуток. В 2022 році Верховний Суд зобов’язав податкову службу врахувати цю суму як сплачені дивіденди Укрнафти, в 2023 році це рішення фактично було виконане (дійсно, Укрнафта та податкова дещо змінили порядок його виконання), але, наполягаю, Корецький до цих "здобутків" жодного відношення не має", — додав бізнесмен.

Окрім того, 40 млрд грн прибутку Укрнафти, про які заявляє Корецький як про особисте досягнення – "це, м’яко кажучи, перебільшення", каже Коломойський. Тому що, близько 10 з цих 40 мільярдів, тобто чверть, – це кошти, отримані від реалізації 590 млн кубометрів газу, який Укрнафта видобула впродовж 2009-2013 років і за право власності на який судова тяганина з НАК "Нафтогаз України" тривала до літа 2022 року, пояснив він.

"За пів року до вступу Корецького на посаду директора Укрнафти, цей газ був переданий Укрнафті та зберігався в підземних сховищах Укртрансгазу. Директор Корецький продав цей газ, записавши собі в актив прибуток від його продажу. Собівартість видобутку цього газу складала 500-700 грн за 1000 кубів. Реалізував його Корецький по 17-19 тис. Прибуток від реалізації дійсно складав близько 10 мільярдів. Насправді цей прибуток – відкладені дивіденди справжніх акціонерів Укрнафти (а їх, нагадаю, більш 12 000 осіб), які з 2012 року чекали справедливості в спорі Укрнафти з Нафтогазом, але вийшло, як бачимо, по-іншому", — розповів Коломойський.

По-друге, за його словами, небаченим зростанням свого прибутку Укрнафта завдячує збільшенню надходжень від оптової та роздрібної реалізації нафтопродуктів за рахунок зайняття долі ринку, що належала до листопада 2022 року Укртатнафті. Сумарно таке зростання прибутку Укрнафти в цій сфері дорівнює втратам, які на цьому ринку зазнала інша державна компанія, якою так само керує Корецький.

До війни Укртатнафта була активним гравцем на цьому ринку. Після приходу на НПЗ Корецького, він "змінив бізнес-модель", фактично позбавив Укртатнафту всіх можливих прибутків від продажів нафтопродуктів, спрямувавши всі прибутки, які могла отримувати Укртатнафта самостійно, до Укрнафти.

"Корецький (Укрнафта) уклав договір з Корецьким (Укртатнафта) на переробку давальницької сировини. Видобуті Укрнафтою вуглеводні спрямовуються на Укртатнафту для переробки. Укрнафта сплачує Укртатнафті за переробку фактично собівартість такої з мінімально допустимим рівнем прибутковості, забираючи вироблені нафтопродукти з заводу і продаючи їх від вже від імені Укрнафти. Цифри говорять за себе: якщо за довоєнний 2021 рік, Укртатнафта мала загальний дохід від реалізації товарів/послуг на рівні 52 мільярди гривень (за старим курсом НБУ), то за 2023 рік Корецький задекларував лише 11 мільярдів гривень доходу. Тому не шукайте дива в результатах Корецького. Це маніпуляція", — повідомив бізнесмен.

За рахунок того, що під час війни ринок нафтопродуктів відчув значне збільшення торгівельної маржі – Укрнафта отримала прибутки, як свої, так і Укртатнафти, на свій рахунок. Але, подейкують, що внаслідок такого "перерозподілу" ринку оператор Кременчуцького НПЗ знаходиться на межі банкрутства, відмітив він.

По-третє, великим донором Укрнафти є також НАК "Нафтогаз України". Між Укрнафтою та його акціонером (НАК) в 2020 році було укладено договір, за умовами якого Укрнафта мала продавати щомісячно 50% товарного обсягу газу, але не менше 17 млн кубів на місяць за ціною – увага! – яка визначається за певною формулою і розраховується за імпортними котируваннями. Впродовж усього часу, допоки триває збройна агресія і діє воєнний стан, ринкова вартість газу складала 18-35 тис. грн за 1000 кубів. Саме за такими цінами НАК скуповувала весь приватний видобуток (в умовах воєнного стану діє заборона на експорт). Одночасно з цим для Укрнафти ціни були подекуди втричі вищі (100 тис. проти 35 тис. за 1000 кубів).

При цьому чинний на той час договір передбачав можливість перегляду і внесення змін у разі не відповідності цін ринковим протягом 3 місяців.

"Нафтогаз ще в жовтні 2022 року зажадав зміни цих умов договору, але після приходу Корецького довго не наважувався звернутися із позовом до суду: Офісу Президента (від імені якого виступав нещодавно звільнений Ростислав Шурма) було необхідно демонструвати президентові мегаприбутки державного менеджменту", — пояснив Коломойський.

У підсумку впродовж 2023-2024 року Нафтогаз "підтримував" Корецького, купуючи газ в Укрнафти за цінами, що на 30-70% перевищували ціни звичайних для того часу угод на ринку.

Сам Корецький в інтерв’ю ЗМІ в 2023 році прогнозував падіння прибутку Укрнафти в 2024 році через те, що мала закінчиться дія саме цього контракту з НАК "Нафтогаз Україна", який, за словами Корецького, був особливим чинником надприбутків Укрнафти в 2023 році. Дійсно, контракт з Нафтогазом, за його даними, припинив свою дію в квітні 2024 року, в той час, як розгляд справи за позовом НАК "Нафтогаз України" щодо перегляду контрактної ціни на газ було зупинено за клопотанням НАКу та Укрнафти на початку цього року (дивна єдність як для судових справ ціною в мільярди).

Тобто значна частина прибутку – в даному випадку прямі втрати Нафтогазу.

"Як і інші акціонери Укрнафти, яких протиправно позбавили акцій під приводом війни, я уважно спостерігаю за діяльністю всіх причетних до пограбування Укрнафти та Укртатнафти, а тому готовий надати всім бажаючим документальне підтвердження викладених фактів та відповісти на питання, якщо такі будуть у справжніх експертів, а не в тих, хто радо сприймає грошові перекази від Корецького в обмін на лояльність своїх експертиз", — підсумував він.