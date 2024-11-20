Чешская САУ DANA M2 на вооружении мариупольской бригады: как себя проявила и чем особенная (видео)

САУ иногда превосходит заданные ТТХ

Чешская артиллерия продолжает успешную службу в рядах Вооруженных сил Украины. Кроме САУ DITA калибром 155-мм, на боевом дежурстве и другая чешская САУ – DANA M2 калибром 152 мм.

О ее особенностях рассказали на "Армии ТВ". Эта САУ DANA воюет в составе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Первые образцы САУ Dana сделали еще в 70-х годах в Чехословакии, однако с тех пор несколько раз модернизировали, в частности, мариупольская бригада получила более современную DANA M2.

По сравнению с предшественницей модернизированная артиллерийская установка имеет улучшенную систему ведения огня, управления и наведения. DANA M2 обладает автоматизированной системой управления огнем. Командиру нужно только задать параметры цели и нажать "гашетку", остальная часть экипажа следит, верно ли сработала автоматика. Эти САУ проходили функциональные испытания в ВСУ еще в 2021 году. По состоянию на 2023 год, все 26 машин по контракту были поставлены в Украину.

Для того чтобы управлять такой САУ нужно пять человек. Дальность выстрела обычным снарядом составляет 18,7 км, однако реактивным снарядом можно достичь дальности в 25 км. Эта САУ может выстрелить до пяти снарядов в минуту. Кроме основного орудия калибром 152-мм, в САУ имеется пулемет НСВТ калибром 12,7 мм.

Согласно техническим характеристикам, максимальная скорость машины на дороге может быть 80 км/ч, а в поле до 25 км/ч. Практическое использование показывает – САУ способна выдать даже больше. " По средней местности она делает больше чем возможно — и 40, и 50 км в час. По полевой дороге, если она очень накатанная, можно и 60. По трассе мы разгоняли этот автомобиль в экстренной ситуации до 90 км/ч", — рассказал водитель САУ Евгений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой, более современной САУ RCH 155 от Германии. Украина начнет получать их в 2025 году.