Нова загроза для України, вибухи в РФ та довгоочікуване підтвердження рішення Байдена: головне на ранок

Головні новини ранку 19 листопада

Ранок 19 листопада видався насиченим на новини. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Вибухи у Росії

У ніч проти 20 листопада у селищі Котово Новгородської області Росії пролунали потужні вибухи. Згідно з попередніми даними, міг бути атакований 13-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського Міноборони Росії. У Міноборони РФ заявляють про нібито атаку 20 БПЛА в цьому регіоні. Подробиці наслідків атаки наразі невідомі.

Нова загроза

Посольство США у Києві попередило про загрозу масованого обстрілу України з боку РФ 20 листопада.

"З міркувань обережності посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", — зазначено на офіційному сайті посольства.

У США підтвердили дозвіл на удари по РФ

У Конгресі США офіційно підтвердили, що Україна отримала від адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена дозвіл застосовувати далекобійні ракети ATACMS на території РФ. За словами, чинного лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, адміністрація нарешті зробила те, що від неї вимагали зробити дуже давно.

"Нарешті, із запізненням вони вчора зробили те, що я та спікер пропонували їм зробити шість місяців тому… Дали Києву бити ATACMS так, як вони вважають за потрібне, щоб це допомогло їм виграти війну", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що солдати з КНДР приєдналися до бойових дій на одному із гарячих напрямків.