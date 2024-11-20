Новая угроза для Украины, взрывы в РФ и долгожданное подтверждение решения Байдена: главное на утро
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Главные новости утра 19 ноября
Утро 19 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.
"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.
Взрывы в России
В ночь на 20 ноября в поселке Котово Новгородской области России прозвучали мощные взрывы. Согласно предварительным данным, мог быть атакован 13-ый арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. В Минобороны РФ заявляют о якобы атаке 20 БПЛА в данном регионе. Подробности последствий атаки пока неизвестны.
Новая угроза
Посольство США в Киеве предупредило об угрозе массированного обстрела Украины со стороны РФ 20 ноября.
"Из соображений осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", — отмечено на официальном сайте посольства.
В США подтвердили разрешение на удары по РФ
В Конгрессе США официально подтвердили, что Украина получила от администрации действующего президента США Джозефа Байдена разрешение применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории РФ. По словам, действующего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, администрация наконец-то сделала то, что от нее требовали сделать очень давно.
"Наконец, с опозданием они вчера сделали то, что я и спикер предлагали им сделать шесть месяцев назад… Дали Киеву бить ATACMS так, как они считают нужным, чтобы это помогло им выиграть войну", – сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что солдаты из КНДР присоединились к боевым действиям на одном из горячих направлений.