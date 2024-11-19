Коли не буде світла в Одесі: графік відключень

Місто повертається до планових відключень світла

Енергетики продовжують працювати над відновленням енергопостачання в Одесі після російської атаки 17 листопада. Попри складну ситуацію в Одесі і в області від завтра знову почнуть діяти графіки стабілізаційних відключень.

Фахівці поступово відновлюють пошкоджену інфраструктуру та стабілізують енергосистему міста. Як повідомляє офіційний телеграм-канал ДТЕК, з 06:00 20 листопада місто повертається до планових відключень світла.

Згідно з оновленим графіком:

1 група Світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00

2 група Світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00

3 група Світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00, а також з 18:00 до 22:00

4 група Світло буде відсутнє з 12:00 до 14:00, а також з 21:00 до 23:00

5 група Світло буде відсутнє з 13:00 до 16:00

6 група Світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00, а також з 15:00 до 17:00

Енергетики застерігають, що графік може змінюватися протягом доби залежно від команд Укренерго та загального стану енергосистеми.

Нагадаємо, що 17 листопада внаслідок масованої ракетної атаки в Одесі виникли серйозні проблеми з електропостачанням. Тисячі містян залишилися без світла, води та опалення.

19 листопада в місті діяли екстрені відключення, графіки стабілізаційних відключень були призупинені. Для перевезення пасажирів у місті курсували автобуси Mercedes за двома маршрутами: від вулиці 28-ї бригади до Пересипських мостів та від вулиці Архітекторської до залізничного вокзалу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну повертаються графіки відключення світла. Щоб дізнатися докладнішу інформацію про відключення, потрібно стежити за повідомленнями обласної енергокомпанії або місцевої влади.