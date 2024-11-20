В Україні запропонували скоротити кількість депутатів: у чому причина

Ініціатива може бути профінансована як через грантові програми, так і через бізнес-структури

В Україні депутати недофінансовані та через обмеження бюджету не можуть забезпечити собі кваліфікованих помічників. Тому слід було б розглянути скорочення кількості депутатів у країні.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив доктор економічних наук Андрій Длігач. За його словами, витрати на утримання народних обранців, що становлять понад два мільйони гривень, йдуть не лише на їхні заробітні плати, а й на утримання їхніх команд. Однак у цьому плані їх недофінансовано.

"Тому слід розглянути скорочення кількості депутатів, але з їхньою суттєвою професіоналізацією. Більше додавання аналітичних центрів, які за грантовими програмами могли б допомагати комітетам і депутатам з підготовкою законопроєктів або з їх аналізом", — сказав Длігач.

Він зазначив, що така ініціатива може бути профінансована як через грантові програми, так і через бізнес-структури, які зацікавлені в якісному законодавстві.

Довідка: Верховна Рада затвердила кошторис на 2025 рік з видатками 2,28 млн грн на одного депутата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що проєкт Держбюджету України на 2025 рік передбачає рекордні витрати. У чому його мінуси.