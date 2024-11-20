В Украине предложили сократить количество депутатов: в чем причина
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Инициатива может быть профинансирована как через грантовые программы, так и через бизнес-структуры
В Украине депутаты недофинансированы и из-за ограничений бюджета не могут обеспечить себе квалифицированных помощников. Потому следовало бы рассмотреть сокращение количества депутатов в стране.
Такое мнение в эфире Ранок.LIVE выразил доктор экономических наук Андрей Длигач. По его словам, расходы на содержание народных избранников, составляющие более двух миллионов гривен, идут не только на их заработные платы, но также и на содержание их команд. Однако в этом плане они недофинансированы.
"Поэтому следовало бы рассмотреть сокращение количества депутатов, но с их существенной профессионализацией. Больше добавления аналитических центров, которые по грантовым программам могли бы помогать комитетам и депутатам с подготовкой законопроектов или с их анализом", — сказал Длигач.
Он отметил, что такая инициатива может быть профинансирована как через грантовые программы, так и через бизнес-структуры, заинтересованные в качественном законодательстве.
Справка: Верховная Рада утвердила смету на 2025 год с расходами 2,28 млн грн на одного депутата.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что проект Госбюджета Украины на 2025 год предусматривает рекордные расходы. В чем его минусы.