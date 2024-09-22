Тимощук пробив чергове дно: зрадник України зібрав гроші на вбивства земляків

Відомий футболіст допомагає Росії, забувши про свою батьківщину

Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який продовжує жити та працювати в РФ, вирішив допомогти Курській області, де йдуть активні бойові дії. Анатолій та інші гравці та тренери "Зеніту" підписали футболки для благодійного аукціону.

Про це повідомляє "Російський Фанатський Аукціон" у telegram. За інформацією джерела, футболку Тимощука було викуплено за 700 000 рублів (близько 310 тис. грн). Додамо, що цей аукціон допомагає російській армії.

"Фан-рух "Зеніту" передав на аукціон 11 підписаних футболок, присвячених дню пам’яті жертв блокади Ленінграда. У цих футболках гравці ФК "Зеніт" виходили на товариський матч проти ФК "Кайрат" 8 вересня 2024 року. Після гри підписані футболки передані нам для аукціону, виручені кошти з якого будуть направлені до Курської області", — йдеться у повідомленні.

Анатолій Тимощук допомагає Курській області

Нагадаємо, Тимощук працює помічником головного тренера у структурі пітерського "Зеніту". На початку 2024 року з’явилася інформація про втечу Анатолія з РФ, проте там швидко спростували ці чутки. До речі, проти Анатолія ввів санкції президент України Володимир Зеленський, а Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила його всіх титулів та нагород, через що Тимощук вирішив судитися.