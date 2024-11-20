Прошло 1000 дней войны и Рада проголосовала за лишение наград предателей Украины

Для этого создадут специальную комиссию

В среду, 20 ноября, Верховная Рада проголосовала за законопроект №11410 о лишении почетных званий и государственных наград предателей Украины и коллаборантов. Для этого создадут специальную комиссию, которая будет принимать решение о необходимости лишить наград того или иного лица.

Поддержало законопроект 283 депутата. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Так, в Уголовный кодекс теперь будет внесено новое дополнительное наказание – лишение государственных наград за совершение определенных преступлений.

Предателей Украины будут лишать наград по решению суда или Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно законопроекту, госнаград могут теперь лишать лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие позитивный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие.

Напомним, большое количество предателей Украины, которые перешли на сторону российских террористов или еще до войны работали в интересах России, до сих пор имеют государственные награды. Среди них – Александр Ефремов, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук и другие. Заработанных во время работы в Украине орденов и медалей их никто так и не лишил.

До сих пор ходят с украинскими орденами предатель, экс-премьер Украины Николай Азаров (орден Ярослава Мудрого и другие), экс-министр образования и коллаборант Дмитрий Табачник (орден Богдана Хмельницкого). Также государственные награды остались у гауляйтера временно оккупированной территории Запорожской области Евгения Балицкого и многих других.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что для лишения предателей Украины госнаград будет создана специальная комиссия, которая будет рассматривать каждый случай по отдельности. Об этом зявлял журналистам спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.