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Скандал на виборах у 2004 році та нагороди від Путіна та Медведєва: де зараз ексглава ЦВК Ківалов

Автор
Катерина Любимова
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Автор
Сергій Ківалов – де зараз екснардеп України й чим займається
Сергій Ківалов – де зараз екснардеп України й чим займається. Фото Колаж "Телеграфа"

У квітні 2024 року Ківалов постраждав внаслідок ракетного удару

Цього року виповнюється 20 років від початку Помаранчевої революції в Україні — кампанії протестів та мітингів, спрямованих на підтримку Віктора Ющенка. Вона розпочалася внаслідок фальсифікації президентських виборів на користь Віктора Януковича. Головою ЦВК у 2004 році був Сергій Ківалов, відомий своїми проросійськими ініціативами, якого неодноразово викликали на допити через скандал.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишній народний депутат і чим займається. Як з’ясувалося, Ківалов навіть після початку повномасштабної війни не відмовився від нагород Кремля.

Політична кар’єра Сергія Ківалова

Вперше Сергій Ківалов був обраний народним депутатом України у 1998 році та очолював підкомітет парламентської реформи та парламентського контролю ВР. А у 2002 році він знову переміг на виборах до парламенту у мажоритарному окрузі Одеси.

З лютого по грудень 2004 року Сергій Ківалов був головою Центральної виборчої комісії. А з грудня 2004 до травня 2006 року — ректором Одеської національної юридичної академії.

У 2006 та 2007 роках Ківалов ще двічі ставав нардепом України від "Партії регіонів" і очолював комітет ВР з питань правосуддя.

З грудня 2012 року по листопад 2014 року був парламентарієм VII скликання, висуванцем від "Партії регіноів" по одномандатному округу в Одеській області. Ківалов голосував за "диктаторські закони", які обмежували права громадян на свободу слова.

Сергій Ківалов
Сергій Ківалов кілька разів був депутатом Ради

Восени 2014 року політик знову пройшов до Ради, а у квітні 2016 увійшов до "Опозиційного блоку". На дострокових парламентських виборах 2019 року Ківалов також балотувався мажоритарним округом Одеської області, але програв.

Сергій Ківалов
Сергій Ківалов балотувався у мери Одеси

У 2020 році брав участь у виборах мера Одеси від "Української морської партії Сергія Ківалова". У першому турі він посів п’яте місце (6,06% голосів), а у другому турі підтримав кандидата від "ОПЗЖ" Миколи Скорика.

Сергій Ківалов
Сергій Ківалов є президентом Національного університету "Одеська юридична академія"

З 2010 року Сергій Ківалов є президентом Національного університету Одеської юридичної академії, який постраждав у квітні цього року від російської атаки. Ківалов внаслідок ворожого удару отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.

У яких скандалах був замішаний Сергій Ківалов

Найскандальнішою історією в біографії українського політика є історія з проведенням у 2004 році президентських виборів, які закінчилися Помаранчевою революцією та позаплановим переголосуванням другого туру.

Центральну виборчу комісію тоді очолював Сергій Ківалов. У ході виборів було виявлено численні порушення та фальсифікації, через що люди почали виходити на протести. ЦВК оголосила тоді президентом Віктора Януковича, а Ківалову мітингувальники дали смішне прізвисько "підрахуй".

Помаранчева революція
Помаранчева революція розпочалася 20 років назад

Верховний Суд України визнав факт повальних фальсифікацій, після цього Ківалова відправили у відставку та викликали на допити, але в результаті він не поніс ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності. Після цього в Україні провели повторний тур виборів, і президентом країни став Віктор Ющенко.

Ще один гучний скандал, із яким пов’язаний Ківалов, стосується розробки закону "Про основи державної мовної політики". У 2012 році він був прийнятий, але викликав бурю обговорення, оскільки згідно з ним російську мову хотіли зробити "регіональною", фактично зрівнявши її з державною мовою в країні. Після Революції Гідності цей Закон було скасовано.

Сергій Ківалов
Сергій Ківалов потрапив у скандал на виборах у 2004 році

За свої проросійські ініціативи Сергій Ківалов отримав державні нагороди Російської Федерації. У 2009 році Дмитро Медведєв вручив політику Орден дружби, а у 2013 році— медаль Пушкіна Володимир Путін. Останню Ківалов отримав "за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном".

Сергій Ківалов та Володимир Путін
Сергій Ківалов та Володимир Путін

Де зараз Сергій Ківалов і чим займається

Український політик обіймає посаду президента Національного університету "Одеська юридична академія". Він знаходиться в Одесі та веде свої соціальні мережі, показуючи наслідки російських атак, від яких регулярно страждає курортне місто. Але за два дні до початку повномасштабного вторгнення Ківалов виїхав з України, "засвітившись" у квітні на курорті в Дубаї. Повернувся на батьківщину Ківалов лише у травні, коли стало зрозуміло, що у росіян виникли великі проблеми.

Сергій Ківалов
Сергій Ківалов живе в Одесі та показує наслідки атак Росії

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає нардеп Деркач, який отримав посаду в оборонному комітеті Росії. З 1998 до 2023 року він був депутатом Верховної Ради.

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#Помаранчева революція #Сергій Ківалов