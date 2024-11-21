Скандал на виборах у 2004 році та нагороди від Путіна та Медведєва: де зараз ексглава ЦВК Ківалов

У квітні 2024 року Ківалов постраждав внаслідок ракетного удару

Цього року виповнюється 20 років від початку Помаранчевої революції в Україні — кампанії протестів та мітингів, спрямованих на підтримку Віктора Ющенка. Вона розпочалася внаслідок фальсифікації президентських виборів на користь Віктора Януковича. Головою ЦВК у 2004 році був Сергій Ківалов, відомий своїми проросійськими ініціативами, якого неодноразово викликали на допити через скандал.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишній народний депутат і чим займається. Як з’ясувалося, Ківалов навіть після початку повномасштабної війни не відмовився від нагород Кремля.

Політична кар’єра Сергія Ківалова

Вперше Сергій Ківалов був обраний народним депутатом України у 1998 році та очолював підкомітет парламентської реформи та парламентського контролю ВР. А у 2002 році він знову переміг на виборах до парламенту у мажоритарному окрузі Одеси.

З лютого по грудень 2004 року Сергій Ківалов був головою Центральної виборчої комісії. А з грудня 2004 до травня 2006 року — ректором Одеської національної юридичної академії.

У 2006 та 2007 роках Ківалов ще двічі ставав нардепом України від "Партії регіонів" і очолював комітет ВР з питань правосуддя.

З грудня 2012 року по листопад 2014 року був парламентарієм VII скликання, висуванцем від "Партії регіноів" по одномандатному округу в Одеській області. Ківалов голосував за "диктаторські закони", які обмежували права громадян на свободу слова.

Сергій Ківалов кілька разів був депутатом Ради

Восени 2014 року політик знову пройшов до Ради, а у квітні 2016 увійшов до "Опозиційного блоку". На дострокових парламентських виборах 2019 року Ківалов також балотувався мажоритарним округом Одеської області, але програв.

Сергій Ківалов балотувався у мери Одеси

У 2020 році брав участь у виборах мера Одеси від "Української морської партії Сергія Ківалова". У першому турі він посів п’яте місце (6,06% голосів), а у другому турі підтримав кандидата від "ОПЗЖ" Миколи Скорика.

Сергій Ківалов є президентом Національного університету "Одеська юридична академія"

З 2010 року Сергій Ківалов є президентом Національного університету Одеської юридичної академії, який постраждав у квітні цього року від російської атаки. Ківалов внаслідок ворожого удару отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.

У яких скандалах був замішаний Сергій Ківалов

Найскандальнішою історією в біографії українського політика є історія з проведенням у 2004 році президентських виборів, які закінчилися Помаранчевою революцією та позаплановим переголосуванням другого туру.

Центральну виборчу комісію тоді очолював Сергій Ківалов. У ході виборів було виявлено численні порушення та фальсифікації, через що люди почали виходити на протести. ЦВК оголосила тоді президентом Віктора Януковича, а Ківалову мітингувальники дали смішне прізвисько "підрахуй".

Помаранчева революція розпочалася 20 років назад

Верховний Суд України визнав факт повальних фальсифікацій, після цього Ківалова відправили у відставку та викликали на допити, але в результаті він не поніс ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності. Після цього в Україні провели повторний тур виборів, і президентом країни став Віктор Ющенко.

Ще один гучний скандал, із яким пов’язаний Ківалов, стосується розробки закону "Про основи державної мовної політики". У 2012 році він був прийнятий, але викликав бурю обговорення, оскільки згідно з ним російську мову хотіли зробити "регіональною", фактично зрівнявши її з державною мовою в країні. Після Революції Гідності цей Закон було скасовано.

Сергій Ківалов потрапив у скандал на виборах у 2004 році

За свої проросійські ініціативи Сергій Ківалов отримав державні нагороди Російської Федерації. У 2009 році Дмитро Медведєв вручив політику Орден дружби, а у 2013 році— медаль Пушкіна Володимир Путін. Останню Ківалов отримав "за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном".

Сергій Ківалов та Володимир Путін

Де зараз Сергій Ківалов і чим займається

Український політик обіймає посаду президента Національного університету "Одеська юридична академія". Він знаходиться в Одесі та веде свої соціальні мережі, показуючи наслідки російських атак, від яких регулярно страждає курортне місто. Але за два дні до початку повномасштабного вторгнення Ківалов виїхав з України, "засвітившись" у квітні на курорті в Дубаї. Повернувся на батьківщину Ківалов лише у травні, коли стало зрозуміло, що у росіян виникли великі проблеми.

Сергій Ківалов живе в Одесі та показує наслідки атак Росії

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає нардеп Деркач, який отримав посаду в оборонному комітеті Росії. З 1998 до 2023 року він був депутатом Верховної Ради.