Скандал на выборах в 2004 году и награды от Путина и Медведева: где сейчас экс-глава ЦИК Кивалов
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В апреле 2024 года Кивалов пострадал в результате ракетного удара
В этом году исполняется 20 лет с начала Оранжевой революции в Украине — кампании протестов и митингов, которые были направлены в поддержку Виктора Ющенко. Она началась в результате фальсификации президентских выборов в пользу Виктора Януковича. Главой ЦИК в 2004 году был Сергей Кивалов, известный своими пророссийскими инициативами, которого неоднократно вызывали на допросы в связи со скандалом.
"Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывший народный депутат и чем занимается. Как выяснилось, Кивалов даже после начала полномасштабной войны не отказался от наград Кремля.
Политическая карьера Сергея Кивалова
Впервые Сергей Кивалов был избран народным депутатом Украины в 1998 году и возглавлял подкомитет парламентской реформы и парламентского контроля ВР. А в 2002 году он снова победил на выборах в парламент в мажоритарном округе Одессы.
С февраля по декабрь 2004 года Сергей Кивалов был председателем Центральной избирательной комиссии. А с декабря 2004 по май 2006 года — ректором Одесской национальной юридической академии.
В 2006 и 2007 году Кивалов еще дважды становился нардепом Украины от "Партии регионов" и возглавлял комитет ВР по вопросам правосудия.
С декабря 2012 по ноябрь 2014 был парламентарием VII созыва, выдвиженцем от "Партии регинов" по одномандатному округу в Одесской области. Кивалов голосовал за "диктаторские законы", которые ограничивали права граждан на свободу слова.
Осенью 2014 года политик снова прошел в Раду, а в апреле 2016 вошел в "Оппозиционный блок". На досрочных парламентских выборах 2019 года Кивалов также баллотировался по мажоритарному округу Одесской области, но проиграл.
В 2020 году участвовал в выборах мэра Одессы от "Украинской морской партии Сергея Кивалова". В первом туре он занял пятое место (6,06% голосов), а во втором туре поддержал кандидата от "ОПЗЖ" Николая Скорика.
С 2010 года Сергей Кивалов является президентом Национального университета "Одесская юридическая академия", который пострадал в апреле этого года от российской атаки. Кивалов в результате вражеского удара получил ранение и был госпитализирован в больницу.
В каких скандалах был замешен Сергей Кивалов
Самой скандальной историей в биографии украинского политика является история с проведением в 2004 году президентских выборов, которые закончились Оранжевой революцией и внеплановым переголосованием второго тура.
Центральную избирательную комиссию тогда возглавлял Сергей Кивалов. В ходе выборов были выявлены многочисленные нарушения и фальсификации, из-за чего люди начали выходить на протесты. ЦИК объявила тогда президентом Виктора Януковича, а Кивалову митингующие дали смешное прозвище "пидрахуй".
Верховный Суд Украины признал факт повальных фальсификаций, после этого Кивалова отправили в отставку и вызывали на допросы, но в результате он не понес ни уголовной, ни административной ответственности. После этого в Украине провели повторный тур выборов и президентом страны стал Виктор Ющенко.
Еще один громкий скандал, с которым связан Кивалов, касается разработки закона "Об основах государственной языковой политики". В 2012 году он был принят, но вызвал бурю обсуждения и негодования, поскольку согласно ему русский язык хотели сделать "региональным", фактически уравняв его с государственным языком в стране. После Революции Достоинства этот Закон был отменен.
За свои пророссийские инициативы Сергей Кивалов получил государственные награды Российской Федерации. В 2009 году Дмитрий Медведев вручил политику Орден дружбы, а в 2013 году — медаль Пушкина Владимир Путин. Последнюю Кивалов получил "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".
Где сейчас Сергей Кивалов и чем занимается
Украинский политик занимает должность президента Национального университета "Одесская юридическая академия". Он находится в Одессе и ведет свои социальные сети, показывая последствия российских атак, от которых регулярно страдает курортный город. Но за два дня до начала полномасштабного вторжения Кивалов уехал из Украины, "засветившись" в апреле на курорте в Дубае. Вернулся на родину Кивалов лишь в мае, когда стало понятно, что у россиян возникли большие проблемы.
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