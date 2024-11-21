Скандал на выборах в 2004 году и награды от Путина и Медведева: где сейчас экс-глава ЦИК Кивалов

В апреле 2024 года Кивалов пострадал в результате ракетного удара

В этом году исполняется 20 лет с начала Оранжевой революции в Украине — кампании протестов и митингов, которые были направлены в поддержку Виктора Ющенко. Она началась в результате фальсификации президентских выборов в пользу Виктора Януковича. Главой ЦИК в 2004 году был Сергей Кивалов, известный своими пророссийскими инициативами, которого неоднократно вызывали на допросы в связи со скандалом.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывший народный депутат и чем занимается. Как выяснилось, Кивалов даже после начала полномасштабной войны не отказался от наград Кремля.

Политическая карьера Сергея Кивалова

Впервые Сергей Кивалов был избран народным депутатом Украины в 1998 году и возглавлял подкомитет парламентской реформы и парламентского контроля ВР. А в 2002 году он снова победил на выборах в парламент в мажоритарном округе Одессы.

С февраля по декабрь 2004 года Сергей Кивалов был председателем Центральной избирательной комиссии. А с декабря 2004 по май 2006 года — ректором Одесской национальной юридической академии.

В 2006 и 2007 году Кивалов еще дважды становился нардепом Украины от "Партии регионов" и возглавлял комитет ВР по вопросам правосудия.

С декабря 2012 по ноябрь 2014 был парламентарием VII созыва, выдвиженцем от "Партии регинов" по одномандатному округу в Одесской области. Кивалов голосовал за "диктаторские законы", которые ограничивали права граждан на свободу слова.

Сергей Кивалов несколько раз был депутатом Рады

Осенью 2014 года политик снова прошел в Раду, а в апреле 2016 вошел в "Оппозиционный блок". На досрочных парламентских выборах 2019 года Кивалов также баллотировался по мажоритарному округу Одесской области, но проиграл.

Сергей Кивалов баллотировался в мэры Одессы

В 2020 году участвовал в выборах мэра Одессы от "Украинской морской партии Сергея Кивалова". В первом туре он занял пятое место (6,06% голосов), а во втором туре поддержал кандидата от "ОПЗЖ" Николая Скорика.

Сергей Кивалов является президентом Национального университета "Одесская юридическая академия"

С 2010 года Сергей Кивалов является президентом Национального университета "Одесская юридическая академия", который пострадал в апреле этого года от российской атаки. Кивалов в результате вражеского удара получил ранение и был госпитализирован в больницу.

В каких скандалах был замешен Сергей Кивалов

Самой скандальной историей в биографии украинского политика является история с проведением в 2004 году президентских выборов, которые закончились Оранжевой революцией и внеплановым переголосованием второго тура.

Центральную избирательную комиссию тогда возглавлял Сергей Кивалов. В ходе выборов были выявлены многочисленные нарушения и фальсификации, из-за чего люди начали выходить на протесты. ЦИК объявила тогда президентом Виктора Януковича, а Кивалову митингующие дали смешное прозвище "пидрахуй".

Оранжевая революция началась 20 лет назад

Верховный Суд Украины признал факт повальных фальсификаций, после этого Кивалова отправили в отставку и вызывали на допросы, но в результате он не понес ни уголовной, ни административной ответственности. После этого в Украине провели повторный тур выборов и президентом страны стал Виктор Ющенко.

Еще один громкий скандал, с которым связан Кивалов, касается разработки закона "Об основах государственной языковой политики". В 2012 году он был принят, но вызвал бурю обсуждения и негодования, поскольку согласно ему русский язык хотели сделать "региональным", фактически уравняв его с государственным языком в стране. После Революции Достоинства этот Закон был отменен.

Сергей Кивалов попал в скандал на выборах в 2004 году

За свои пророссийские инициативы Сергей Кивалов получил государственные награды Российской Федерации. В 2009 году Дмитрий Медведев вручил политику Орден дружбы, а в 2013 году — медаль Пушкина Владимир Путин. Последнюю Кивалов получил "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".

Сергей Кивалов и Владимир Путин

Где сейчас Сергей Кивалов и чем занимается

Украинский политик занимает должность президента Национального университета "Одесская юридическая академия". Он находится в Одессе и ведет свои социальные сети, показывая последствия российских атак, от которых регулярно страдает курортный город. Но за два дня до начала полномасштабного вторжения Кивалов уехал из Украины, "засветившись" в апреле на курорте в Дубае. Вернулся на родину Кивалов лишь в мае, когда стало понятно, что у россиян возникли большие проблемы.

Сергей Кивалов живет в Одессе и показывает последствия атак России

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит беглый нардеп Деркач, который получил должность в оборонном комитете России. С 1998 по 2023 год он был депутатом Верховной Рады.