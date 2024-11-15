Подорожує лакшері-курортами і тусується зі знаменитостями: де зараз скандальний екснардеп Онищенко і як він виглядає

Нещодавно з’явилася інформація, що нібито екснардеп має бізнес на Чукотці в Росії

Олександр Онищенко – одіозний український олігарх та колишній народний депутат України, який заочно засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У 2024 році його засудили у справі про заволодіння понад 740 млн державних гривень при видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування". Однак він виїхав із країни ще задовго до вироку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз скандальний екс-нардеп Олександр Онищенко та що про нього відомо.

Олександр Онищенко — що про нього відомо

Олександр Онищенко народився Ростовській області Росії 31 березня 1969 року, нині йому 55 років. Він був народним депутатом України 7-го скликання від "Партії регіонів" та 8-го скликання у фракції "Воля народу". У 2016 році Онищенко залишив Україну після позбавлення депутатської недоторканності через пред’явлення йому кримінальних звинувачень у шахрайстві та казнокрадстві. Схоже, з того часу скандальний олігарх не з’являвся в Україні, хоч і спростовує усі звинувачення на свою адресу.

У листопаді 2019 року Онищенка заарештували в Німеччині і він перебував за ґратами, поки вирішувалася його можлива екстрадиція в Україну. Однак у травні 2020 року німецький суд відмовив Україні в екстрадиції олігарха, його випустили та наказали виїхати з країни. Також у Німеччині йому не надали політичного притулку, якого він просив.

Також у мережі була інформація, що Олександр Онищенко має паспорт Греції, а СБУ у 2016 році заявляла, що він отримав російське громадянство.

Де зараз перебуває Олександр Онищенко достеменно невідомо. Однак, якщо проаналізувати його сторінку в Instagram, де має майже 600 тисяч підписників, можна зробити висновок, що він багато подорожує за кордоном, особливо курортами та теплими країнами.

Так, на сторінці Онищенка є фото з Парижа (Франція), Міконоса (Греція), Лондона (Великобританія), Штутгарта (Німеччина), Кнокке-Гейста (Бельгія), Онтаріо (Канада), Сардинії (Італія) та багатьох інших локацій у Європі. Судячи з фото, багато подорожей Онищенка пов’язані з його захопленням кінним спортом.

Окрім того, можна зауважити, що Олександр Онищенко публікує фото зі знаменитостями, серед яких Єва Лонгорія, Леонардо Ді Капріо, Жан-Клод Ван Дамм, Джейсон Стейтем, Періс Хілтон, Ірина Шейк та інші. А у 2023 році вітав путініста Тіматі з днем народження, називаючи його "бро". Судячи з цих кадрів, Онищенко часто буває на вечірках із цими знаменитостями і у себе на сторінці вітає їх із днем народження.

Зазначимо, що останнє фото в Instagram олігарха датовано 18 жовтня 2024 року. Не ньому він зображений з голлівудським актором Жан-Клод Ван Даммом.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз олігарх Курченка і що про нього відомо. Його називали "гаманцем" Януковича.