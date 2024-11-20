Після хвилі загроз РФ Шойгу відвідав ядерний центр з розробками

Про самі розробки пропагандисти мовчать

Росіяни продовжують генерувати жахливі новини та нагнітати обстановку на тлі дозволу ударів по території РФ. Разом з ІПСО про нібито масштабний удар у мережі з’явилася інформація про важливий візит Шойгу.

Про це повідомляють російські пропагандисти. За їхніми словами, колишній міністр оборони РФ, а нині секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу відвідав Федеральний ядерний центр у Сарові. Там йому було продемонстровано "експозицію з розробками РФЯЦ-ВНДІЕФ в інтересах СВО (війни в Україні — Ред.) ".

При цьому які саме за розробки ядерного центру можуть створюватися на користь поточної війни — не уточнюється.

Варто зазначити, що ця новина з’явилася у зв’язці із затвердженням нової ядерної доктрини РФ, яка очевидно створювалася з огляду на війну в Україні, а також з масованим ІПСО з приводу масованої ракетної атаки та загрози застосування стратегічно-балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

Однак, як зазначають у ГУР, погрозами про масований обстріл росіяни намагаються залякати українців та здійснити психологічний тиск на наше суспільство. Українська розвідка закликає громадян країни довіряти інформації лише з офіційних ресурсів, а також від речників ГУР МО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Путін досі не застосував ядерної зброї.