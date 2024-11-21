Чи можуть забрати водійські права, якщо не прийти в ТЦК за повісткою

Обмеження дії документа передбачено законом

У представників територіальних центрів комплектування (ТЦК) є певні права та обов'язки під час мобілізації, зокрема виписування повісток військовозобов'язаним. Однак вилучення будь-яких документів, в тому числі водійського посвідчення, якщо особа не з'явилась по повістці в ТЦК, не можливе.

Згідно із законом, тимчасове обмеження права керування транспортними засобами може бути застосоване до громадян, які ігнорують вимоги щодо виконання військового обов’язку, але лише після рішення суду. Про це повідомляють у Міністерстві оборони.

Аби у правопорушника було обмежено дію посвідчення, ТЦК має звернутись до суду зі позовом. Заява має містити опис вимог, які мають бути виконані та документальне підтвердження ухилення від мобілізації військовозобов'язаним.

Після цього суд має розглянути заяву та прийняти рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом, але за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку.

Тож, тимчасово обмежити водійські права може лише суд, а не ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо представники ТЦК намагаються примусово доставити особу до військкомату.