Не сплатив 17 тис грн штрафу, заберуть 34 тис грн: правила для порушників військового обліку

У особи є два варіанти, як не заплатити більше

Військовозобов'язаним, що не оновили свої дані в ТЦК, загрожує штраф. Його сума може збільшитись, якщо не сплатити протягом 15 днів з дня, коли було виписано грошове стягнення.

Після спливу цього терміну, ТЦК та СП направить постанову для примусового стягнення штрафу до виконавчої служби й, відповідно, він подвоїться. Про це розповідає адвокатка Дар'я Тарасенко.

За її словами, у випадку примусового стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з особи стягується також витрати на облік правопорушень, розмір яких визначає Кабмін. Про це йдеться у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Адвокатка наводить приклад, якщо правопорушнику виписали штраф в розмірі 17 тисяч гривень, то у разі його не сплати протягом 15 днів, примусово стягуватись вже буде 34 тисячі гривень.

"Саме тому важливо протягом 15 днів з моменту, коли ви дізнались про притягнення вас до адміністративної відповідальності, або сплатити штраф, або оскаржити його, якщо вважаєте, що штраф виписано незаконно", — зауважила Тарасенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких випадках військовозобов'язані сплачують штраф та таким чином відстрочують мобілізацію.