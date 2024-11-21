Як відключатимуть світло у пʼятницю 22 листопада: графіки стають жорсткішими

Завтра будуть відключення по всій території України

В п'ятницю, 22 листопада, в Україні будуть діяти ще більш жорсткі графіки відключення світла.

Як повідомляє пресслужба Укренерго, відключення будуть діяти по всій території України з 6 до 22 години. Обсяг обмежень і час застосування графіків буде виглядати наступним чином:

6:00 – 7:00 — одна черга відключень;

7:00 – 18:00 — дві черги відключень;

18:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Причиною відключень є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури під час російських ракетних і дронових ударів 17 листопада.

Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки ворожої атаки і повернути в роботу пошкоджене росіянами обладнання.

Водночас енергетики попереджують, що впродовж доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Актуальну інформацію можна дізнатися на сайтах або офіційних інтернет-сторінках відповідних обленерго.

Крім того, українцям радять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло в квартирах і будинках вмикається відповідно до графіків.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація зі світлом покращиться за однієї умови. Експерт розповів, що відключення електроенергії для побутових споживачів є неминучими.