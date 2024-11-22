Як з 1 грудня зміняться тарифи на газ і скільки доведеться платити українцям

Актуальна інформація для всіх споживачів

Після літнього підвищення тарифів на електроенергію українців хвилює питання, чи підніматиметься ціна на газ з приходом зими. Побутових споживачів закликали не турбуватися про несподівані зміни — з 1 грудня тарифи на газ залишаться без змін.

Більшість українських побутових споживачів (98%) одержують газ від компанії "Нафтогаз України" і його ціна становить 7,96 гривень за кубометр. Про це повідомляє "Газправда".

Ціни на природний газ для побутових споживачів, тобто населення, залишаються стабільними. Газопостачальні компанії не змінили вартість кубометра "блакитного палива" у рамках своїх річних тарифних пропозицій.

Як і попередні місяці, свої цінники оприлюднили 9 постачальників. Вартість кубометра газу в залежності від газопостачальної компанії коливатиметься від 7,70 до 9,99 гривень за кубометр.

Втім, переважній більшості українських побутових споживачів (98% або 12 млн домогосподарств) газ зараз постачає "Нафтогаз України". Його ціна — 7,96 гривні за кубометр — діятиме як мінімум до кінця квітня 2025 року.

Тобто, до завершення опалювального сезону природний газ для побутових споживачів точно не подорожчає.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Укренерго пропонує збільшити тариф на електроенергію майже на половину. Остаточне рішення щодо цього питання буде прийнято НКРЕКУ після процедури відкритого обговорення.