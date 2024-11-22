Как с 1 декабря изменятся тарифы на газ и сколько придется платить украинцам

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После летнего повышения тарифов на электроэнергию волнует вопрос, будет ли подниматься цена на газ с приходом зимы. Бытовых потребителей призвали не беспокоиться о неожиданных изменениях — с 1 декабря тарифы на газ останутся без изменений.

Большинство украинских бытовых потребителей (98%) получают газ от компании "Нафтогаз Украины" и его цена составляет 7,96 гривен за кубометр. Об этом сообщает "Газправда".

Цены на природный газ для бытовых потребителей, то есть населения, остаются стабильными. Газоснабжающие компании не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных предложений.

Как и в предыдущие месяцы, свои ценники обнародовали 9 поставщиков. Стоимость кубометра газа, в зависимости от газоснабжающей компании, будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98% или 12 млн домохозяйств) газ сейчас поставляет "Нафтогаз Украины". Его цена — 7,96 гривен за кубометр — будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года.

То есть до завершения отопительного сезона природный газ для бытовых потребителей точно не подорожает.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Укрэнерго" предлагает увеличить тариф на электроэнергию почти на половину. Окончательное решение по этому вопросу будет принято НКРЭКУ после процедуры открытого обсуждения.