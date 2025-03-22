День таксиста у світі 22 березня: красиві оригінальні листівки для друзів-водіїв

Сьогодні 22 березня таксисти відзначають своє професійне свято

Цієї суботи, 22 березня, у день пам’яті священномученика Василя Анкірського, відзначається Міжнародний день таксиста. Зокрема, професійне свято зустрічають і в Україні.

Саме цього дня 1907 року на вулицях столиці Великої Британії вперше з’явилися автомобілі, оснащені таксометрами — спеціальними лічильниками для розрахунку оплати (від французького "tax" — плата). Відтоді ведеться відлік історії служби таксі.

День таксиста — чудова нагода подякувати тим, хто щодня допомагає нам пересуватися містом. Таксисти доставляють нас на важливі зустрічі, ділові переговори чи просто додому після насиченого дня.

Сьогодні Міжнародний день таксиста — свято не лише для чоловіків, а й для жінок, адже ця професія має популярність у представників обох статей. "Телеграф" підготував добірку яскравих вітальних листівок та картинок до Дня таксиста 22 березня, які можна легко відправити своїм знайомим водіям таксі.

Міжнародний день таксиста 22 березня: оригінальні листівки і картинки

Ще більше красивих привітань з Днем таксиста 2025 ви знайдете у матеріалі "Телеграфу".