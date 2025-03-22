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День таксиста у світі 22 березня: красиві оригінальні листівки для друзів-водіїв

Автор
Тетяна Кармазіна
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Листівки до Дня таксиста 22 березня
Листівки до Дня таксиста 22 березня. Фото Телеграф

Сьогодні 22 березня таксисти відзначають своє професійне свято

Цієї суботи, 22 березня, у день пам’яті священномученика Василя Анкірського, відзначається Міжнародний день таксиста. Зокрема, професійне свято зустрічають і в Україні.

Саме цього дня 1907 року на вулицях столиці Великої Британії вперше з’явилися автомобілі, оснащені таксометрами — спеціальними лічильниками для розрахунку оплати (від французького "tax" — плата). Відтоді ведеться відлік історії служби таксі.

День таксиста — чудова нагода подякувати тим, хто щодня допомагає нам пересуватися містом. Таксисти доставляють нас на важливі зустрічі, ділові переговори чи просто додому після насиченого дня.

Сьогодні Міжнародний день таксиста — свято не лише для чоловіків, а й для жінок, адже ця професія має популярність у представників обох статей. "Телеграф" підготував добірку яскравих вітальних листівок та картинок до Дня таксиста 22 березня, які можна легко відправити своїм знайомим водіям таксі.

Міжнародний день таксиста 22 березня: оригінальні листівки і картинки

листівка з днем таксиста
листівка вітаю з днем таксиста
картинка з днем таксиста
листівка з днем таксиста ні цвяха ні жезла
листівка з днем таксиста хай дорога несе тільки радість
картинка таксі з днем таксиста

Ще більше красивих привітань з Днем таксиста 2025 ви знайдете у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
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