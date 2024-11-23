Украинский дрон "Довбуш Т10" может и разведывать, и наносить удар (видео работы)

Опубликовано видео по испытаниям дрона, которая "материнского корабля" для БПЛА-камикадзе

Украина постоянно совершенствует технологии использования дронов. Еще с 2022 года серийно производится украинский разведывательный дрон "Довбуш Т10". При этом он не только о разведке. В открытом доступе данных о технических характеристиках дрона немного.

Дрон "Довбуш" — украинский многофункциональный беспилотный летательный аппарат, он может быть использован как разведывательный дрон или трансформироваться в ударный. Благодаря современному программному обеспечению, дрон трудно обнаружить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Довбуш" может быть разведчиком с камерами и тепловизорами или иметь подвес для "сбросов". На него можно разместить боеприпас весом до 5 кг. Дрон также может стать "материнским кораблем" для других дронов. В этой конфигурации "Довбуш" может использоваться операторами как командно-ретрансляционный центр для управления беспилотниками-камикадзе и наведения их на цель. БПЛА "Довбуш" может нести до 6 FPV — опубликовано видео полевых испытаний, где беспилотник несет два дрона-камикадзе — по одному на каждом крыле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о беспилотнике-разведчике, который может взлетать и садиться вертикально. Дрон "Бунтарь" имеет тактический радиус 50 км.