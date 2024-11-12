"Засідка у повітрі": український FPV-дрон міг вполювати російський Ка-52

Українські військові влаштували повітряну засідку

Стали відомі обставини знищення російського бойового вертольота Ка-52 "Алігатор" українським FPV-дроном. Інцидент стався 7 листопада, коли російський вертоліт виконував завдання у складі зведеного загону.

Разом з Ка-52 у повітрі нібито перебували також Мі-28НМ та Мі-8, які прямували до лінії фронту для підтримки наземних підрозділів росіян. Про це в російських пабліках написав один із пропагандистів.

За інформацією з російських джерел, українські військові влаштували повітряну засідку. FPV-дрон очікував на появу російських вертольотів у визначеному секторі. Атака відбулася опівдні — безпілотник завдав точного удару по Ка-52.

Російський пропагандист зазначив, що "ніщо не віщувало трагедії" для екіпажу бойової машини. Після влучання українського дрона командир Ка-52 загинув, штурман нібито катапультувався і вижив.

Пост у російському пабліку. Зняток

Ка-52 "Алігатор" — це сучасний російський бойовий вертоліт, вартістю близько 16 мільйонів доларів. Ці машини регулярно застосовуються російськими військами під час бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно росіяни могли втратити гелікоптер біля Криму. Попередньо вертоліт упав через вихід з ладу електроніки.