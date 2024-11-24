Підкорила Еверест і носить люксові бренди: що відомо і як виглядає єдина донька мера Дніпра Філатова
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Донька політика демонструє розкішне життя
Борис Філатов — з 2015 року мер Дніпра, а в минулому — журналіст, народний депутат, адвокат. Чиновник запам'ятався українцям експресивною лексикою у коментуванні подій в місті та країні. Філатов вже багато років перебуває у шлюбі з дружиною Мариною.
"Телеграф" розкаже, що відомо про доньку мера Дніпра.
Що відомо про доньку Бориса Філатова
Борис Філатов одружився у 1993 році з жінкою, на ім'я Марина. Вони здобували освіту в одному вищому навчальному закладі — Дніпровському університеті. Через рік у подружжя народилась донька Катерина.
Зараз Катерині 30 років. Вона навчалась на бакалавраті у Лондонському університеті мистецтв. Однак, де і чи взагалі працює дівчина, невідомо.
Катерина активно веде свою сторінку в інстаграмі. Вона демонструє лакшері-життя: люксові бренди, дорогий відпочинок, відвідування елітних вечірок.
Хобі Філатової — походи в гори. У 2020 році вона підкорила дві найвищі точки в Україні — Говерлу та Петрос. Також Катерині вдалося підійнятися на найбільші вершини світу: Кіліманджаро, Казбек, Еверест, Мон Блан. Відповідними світлинами дівчина ділиться зі своїми підписниками. Також на вершинах вона розгортає український прапор.
Катерина активно займається скелелазінням разом з мамою Мариною. Також кожного року вона їздить на модні шоу Доменіко Дольче та Стефано Габбани у Венеції.
У липні Катерина повідомила, що виходить заміж. Вона похизувалась вартісною каблучкою Tiffany з об'ємним діамантом. Коханий зробив пропозицію доньці мера Дніпра у ресторані. Утім, свого обранця Філатова не показала публіці.
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