Підкорила Еверест і носить люксові бренди: що відомо і як виглядає єдина донька мера Дніпра Філатова

Донька політика демонструє розкішне життя

Борис Філатов — з 2015 року мер Дніпра, а в минулому — журналіст, народний депутат, адвокат. Чиновник запам'ятався українцям експресивною лексикою у коментуванні подій в місті та країні. Філатов вже багато років перебуває у шлюбі з дружиною Мариною.

"Телеграф" розкаже, що відомо про доньку мера Дніпра.

Що відомо про доньку Бориса Філатова

Борис Філатов одружився у 1993 році з жінкою, на ім'я Марина. Вони здобували освіту в одному вищому навчальному закладі — Дніпровському університеті. Через рік у подружжя народилась донька Катерина.

Зараз Катерині 30 років. Вона навчалась на бакалавраті у Лондонському університеті мистецтв. Однак, де і чи взагалі працює дівчина, невідомо.

Фото з мережі

Катерина активно веде свою сторінку в інстаграмі. Вона демонструє лакшері-життя: люксові бренди, дорогий відпочинок, відвідування елітних вечірок.

Фото з інстаграму Катерини Філатової

Фото з інстаграму Катерини Філатової

Фото з інстаграму Катерини Філатової

Фото з інстаграму Катерини Філатової

Хобі Філатової — походи в гори. У 2020 році вона підкорила дві найвищі точки в Україні — Говерлу та Петрос. Також Катерині вдалося підійнятися на найбільші вершини світу: Кіліманджаро, Казбек, Еверест, Мон Блан. Відповідними світлинами дівчина ділиться зі своїми підписниками. Також на вершинах вона розгортає український прапор.

Фото з інстаграму Катерини Філатової

Фото з інстаграму Катерини Філатової

Катерина активно займається скелелазінням разом з мамою Мариною. Також кожного року вона їздить на модні шоу Доменіко Дольче та Стефано Габбани у Венеції.

У липні Катерина повідомила, що виходить заміж. Вона похизувалась вартісною каблучкою Tiffany з об'ємним діамантом. Коханий зробив пропозицію доньці мера Дніпра у ресторані. Утім, свого обранця Філатова не показала публіці.

Фото з інстаграму Катерини Філатової

Фото з інстаграму Катерини Філатової

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