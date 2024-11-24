Покорила Эверест и носит люксовые бренды: что известно и как выглядит единственная дочь мэра Днепра Филатова

Дочь политика демонстрирует роскошную жизнь

Борис Филатов – с 2015 года мэр Днепра, а в прошлом – журналист, народный депутат, адвокат. Чиновник запомнился украинцам экспрессивной лексикой в комментировании событий в городе и стране. Филатов уже много лет состоит в браке с женой Мариной.

"Телеграф" расскажет, что известно о дочери мэра Днепра.

Что известно о дочери Бориса Филатова

Борис Филатов женился в 1993 году на женщине, по имени Марина. Они получали образование в одном высшем учебном заведении – Днепровском университете. Через год у супругов родилась дочь Екатерина.

Сейчас Екатерине 30 лет. Она училась на бакалавриате в Лондонском университете искусств. Однако, где и вообще работает ли девушка, неизвестно.

Фото из сети

Екатерина активно ведет свою страницу в инстаграме. Она демонстрирует лакшери-жизнь: люксовые бренды, дорогой отдых, посещение элитных вечеринок.

Фото из инстаграма Екатерины Филатовой

Фото из инстаграма Екатерины Филатовой

Фото из инстаграма Екатерины Филатовой

Фото из инстаграма Екатерины Филатовой

Хобби Филатовой – походы в горы. В 2020 году она покорила две самых высоких точки в Украине – Говерлу и Петрос. Также Екатерине удалось подняться на самые большие вершины мира: Килиманджаро, Казбек, Эверест, Мон Блан. Соответствующими фотографиями девушка делится со своими подписчиками. Также на вершинах она разворачивает украинский флаг.

Фото из инстаграма Екатерины Филатовой

Фото из инстаграма Екатерины Филатовой

Екатерина активно занимается скалолазанием вместе с мамой Мариной. Ежегодно она ездит на модные шоу Доменико Дольче и Стефано Габбана в Венецию.

В июле Екатерина сообщила, что выходит замуж. Она похвасталась дорогим кольцом Tiffany с объемным бриллиантом. Возлюбленный сделал предложение дочери мэра Днепра в ресторане. Впрочем, своего избранника Филатова не показала публике.

Фото из инстаграма Екатерины Филатовой

Фото из инстаграма Екатерины Филатовой

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