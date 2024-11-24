Покорила Эверест и носит люксовые бренды: что известно и как выглядит единственная дочь мэра Днепра Филатова
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Дочь политика демонстрирует роскошную жизнь
Борис Филатов – с 2015 года мэр Днепра, а в прошлом – журналист, народный депутат, адвокат. Чиновник запомнился украинцам экспрессивной лексикой в комментировании событий в городе и стране. Филатов уже много лет состоит в браке с женой Мариной.
"Телеграф" расскажет, что известно о дочери мэра Днепра.
Что известно о дочери Бориса Филатова
Борис Филатов женился в 1993 году на женщине, по имени Марина. Они получали образование в одном высшем учебном заведении – Днепровском университете. Через год у супругов родилась дочь Екатерина.
Сейчас Екатерине 30 лет. Она училась на бакалавриате в Лондонском университете искусств. Однако, где и вообще работает ли девушка, неизвестно.
Екатерина активно ведет свою страницу в инстаграме. Она демонстрирует лакшери-жизнь: люксовые бренды, дорогой отдых, посещение элитных вечеринок.
Хобби Филатовой – походы в горы. В 2020 году она покорила две самых высоких точки в Украине – Говерлу и Петрос. Также Екатерине удалось подняться на самые большие вершины мира: Килиманджаро, Казбек, Эверест, Мон Блан. Соответствующими фотографиями девушка делится со своими подписчиками. Также на вершинах она разворачивает украинский флаг.
Екатерина активно занимается скалолазанием вместе с мамой Мариной. Ежегодно она ездит на модные шоу Доменико Дольче и Стефано Габбана в Венецию.
В июле Екатерина сообщила, что выходит замуж. Она похвасталась дорогим кольцом Tiffany с объемным бриллиантом. Возлюбленный сделал предложение дочери мэра Днепра в ресторане. Впрочем, своего избранника Филатова не показала публике.
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