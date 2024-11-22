Заснував один із банків в Україні і був ставлеником Ющенка: яким був у молодості Арсен Аваков

Ексміністр МВС має великий послужний список

Арсен Аваков – відома особистість в українській політиці. Це зараз він відійшов від медійності та висвітлює лише свою допомогу армії, а раніше про нього знали, як про міністра внутрішніх справ. Світився Аваков та інших державних посадах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав Аваков у молодості та з чого починалася його кар’єра.

Арсен Аваков — що про нього відомо

Арсен Аваков народився 2 січня 1964 року в Баку, зараз йому 60 років. Остання важлива посада в Україні, яку він обіймав, — міністр внутрішніх справ. Він був головою відомства з 27 лютого 2014 року по 15 липня 2021 року, і за Порошенка, і за Зеленського.

Проте свою кар’єру Арсен Аваков розпочинав у Харкові. У 1988 року політик закінчив Харківський політехнічний інститут. А потім почав працювати у Харківському науково-дослідному інституті охорони вод. Вже 1990 року Аваков заснував АТ "Інвестор", яке сам і очолив, а у 1992 році заснував ще й комерційний банк "Базис".

Вже 2002 року Арсен Аваков увійшов до виконкому Харківської міськради. Пізніше 2004 року Аваков став заступником керівника регіонального штабу Віктора Ющенка, і також був одним із організаторів харківського "майдану" на той час.

Арсена Авакова називали ставлеником сімейства Ющенка. У 2005 році президент Віктор Ющенко призначив його головою Харківської ОДА. А вже 2007 року він втратив цю посаду, але на цьому політична кар’єра Авакова не закінчилась.

У квітні 2010 року політик увійшов до партії Тимошенко "Батьківщина" і прийняв пропозицію очолити обласну організацію партії у Харкові.

Під час політичної кризи в Україні 2013-2014 року Верховна рада 21 лютого 2014 року відправила у відставку в.о. міністра МВС Віталія Захарченка і вже наступного дня призначила в. о. на цю посаду Арсена Авакова. У результаті міністр протримався у цьому кріслі близько 7 років, незважаючи на громадський спротив та вимоги його відставки.

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