ВВК затягивает с подтверждением непригодности: юрист объяснила, что делать

Законом предусмотрен срок рассмотрения документов

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Эта процедура определяет их пригодность к службе в армии.

Бывают случаи, когда районная ВВК признает человека непригодным, но передает документы на утверждение в областную или региональную комиссию. Юрист Нелли Романенко на портале b2bconsult объяснила, какие сроки установлены для таких процедур и как действовать в случае задержки.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденном приказом Министерства обороны №402, во время особого периода свидетельства о болезни должны быть оформлены в трех экземплярах. Они передаются на рассмотрение в областную или региональную ВВК в течение 10 дней после окончания медицинского осмотра.

"Во время военного положения срок обработки ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет до пяти календарных дней после окончания медицинского осмотра (абз. 2 п. 22.3 главы 23 Положения №420)", – рассказывает юрист.

Романенко отмечает, что если областная или региональная ВВК задерживает рассмотрение документов или безосновательно не принимает решения, граждане имеют право подать жалобу на бездействие комиссии. В документе следует указать:

адресата (орган, к которому обращаетесь);

собственные данные (Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон и email);

суть жалобы и просьбы;

дата и подпись.

"Советую интересоваться состоянием рассмотрения вопроса, что можно делать не только в письменном виде (и по электронной почте), но и в телефонном режиме", — добавила правовед.

Напоминаем, что заключение ВВК можно обжаловать, если вы с ним не согласны. Юристы рекомендуют подавать письменную жалобу в ВВК высшего уровня и в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине должна появиться электронная ВВК. В Министерстве обороны объяснили, как она будет работать.