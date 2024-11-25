Забій коліна ледь не коштував життя батькові шістьох дітей

Все розпочалося з банального випадку

У Львові медики врятували життя 39-річному чоловікові, який опинився на межі смерті через простий забій коліна. Все розпочалося з банального випадку – чоловік, розвантажуючи дрова, вдарився коліном об залізний причіп.

За кілька днів після інциденту у нього почорніла нога, відмовили нирки, розвинувся сепсис та ускладнилося дихання. Про випадок розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Петро Байдала — 39-річний багатодітний батько із села Дунаїв, що на Львівщині. На початку вересня він привіз додому дрова – на зиму. Розвантажуючи їх, вдарився коліном об залізний причіп і набив собі синець.

Спершу чоловік не надав значення незначному синцю, однак за чотири дні ситуація кардинально змінилася. Нога почала боліти, стрімко набрякати, а потім і зовсім почорніла.

"Десь через чотири дні нога напухла і почала боліти. Того дня, коли я це помітив, від обіду й до вечора вона вже була чорна", — розповів Байдала.

Швидка допомога доправила чоловіка до львівської лікарні, де медики діагностували небезпечне захворювання – анаеробну флегмону лівої кінцівки.

"Це гнійне запалення м’яких тканин, яке характеризується некрозом, тобто відмиранням. Інфекція дуже швидко прогресувала, у відповідь на неї розвинувся сепсис, почали відмовляти нирки. Все це вбивало Петра! Оперувати треба було негайно", — йдеться у повідомленні Першого медичного об’єднання Львова.

Петро Байдала

Петро Байдала з командою медиків

Медикам довелося вдатися до кардинальних заходів – ампутації ноги разом із кульшовим суглобом. Три тижні лікарі боролися за життя чоловіка.

Двотижнева штучна вентиляція легень, гемодіаліз замість нирок та 10 літрів донорської крові – такою була боротьба медичної команди за життя багатодітного батька. Загалом чоловік пробув у реанімації цілих три тижні.

"Це захворювання на сьогодні рідко буває, але блискавично прогресує. Якщо вчасно не розпочати лікування, то шансів на позитивний результат дуже мало. Цей пацієнт був у критичному стані, але завдяки командній роботі анестезіологів та хірургів нам вдалося його вилікувати", — підсумував Ігор Радковський, хірург Лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова.

Нині життю Петра Байдали нічого не загрожує. Він набирається сил, будує плани, думає про майбутнє протезування та дуже хоче додому. Там його вже зачекалася велика родина: дружина і шестеро дітей.

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