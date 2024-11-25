Ушиб колена едва не стоил жизни отцу шестерых детей

Все началось с банального случая

Во Львове медики спасли жизнь 39-летнему мужчине, который оказался на грани смерти из-за простого ушиба колена. Все началось с банального случая – мужчина, разгружая дрова, ударился коленом о железный прицеп.

Через несколько дней после инцидента у него почернела нога, отказали почки, развился сепсис и осложнилось дыхание. О случившемся рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Петр Байдала — 39-летний многодетный отец из села Дунаев Львовской области. В начале сентября он привез домой дрова – на зиму. Разгружая их, ударился коленом о железный прицеп и набил себе синяк.

Сначала мужчина не придал значения незначительному синяку, однако за четыре дня ситуация кардинально изменилась. Нога начала болеть, стремительно разбухать, а потом и вовсе почернела.

"Где-то через четыре дня нога напухла и начала болеть. В тот день, когда я это заметил, с обеда и до вечера она уже была черной", — рассказал Байдала.

Скорая помощь доставила мужчину во львовскую больницу, где медики диагностировали опасное заболевание – анаэробную флегмону левой конечности.

"Это гнойное воспаление мягких тканей, которое характеризуется некрозом, то есть отмиранием. Инфекция очень быстро прогрессировала, в ответ на нее развился сепсис, начали отказывать почки. Все это убивало Петра! Оперировать надо было немедленно", — говорится в сообщении Первого медобъединения Львова.

Петр Байдала

Петр Байдала с командой медиков

Медикам пришлось прибегнуть к кардинальным мерам – ампутации ноги вместе с тазобедренным суставом. Три недели врачи боролись за жизнь мужчины.

Двухнедельная искусственная вентиляция легких, гемодиализ вместо почек и 10 литров донорской крови – такова была борьба медицинской команды за жизнь многодетного отца. В общей сложности мужчина пробыл в реанимации целых три недели.

"Это заболевание сегодня редко бывает, но молниеносно прогрессирует. Если вовремя не начать лечение, то шансов на положительный результат очень мало. Этот пациент был в критическом состоянии, но благодаря командной работе анестезиологов и хирургов нам удалось его вылечить", — подытожил Игорь Радковский, хирург Больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова.

В настоящее время жизни Петра Байдалы ничего не угрожает. Он набирается сил, строит планы, думает о предстоящем протезировании и очень хочет домой. Там его уже ждет большая семья: жена и шестеро детей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как, несмотря на вражеский ракетный удар по больнице, врач из "Охматдета" продолжил операцию и спас жизнь пятимесячного ребенка.