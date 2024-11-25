У Києві засудили пенсіонерів, які напали на дівчину-волонтерку: як їх покарали

Почали з компліментів, а потім нецензурно вилаяли та кілька разів ударили

У Києві ухвалили вирок пенсіонерам, які влаштували конфлікт із дівчиною-волонтеркою. Вони вилаяли та вдарили її, а також намагалися відібрати телефон.

Суд при винесенні вироку врахував похилий вік обвинувачених – 74 і 70 років. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що судом оголошено обвинувальний вирок двом киянам, які у червні цього року вчинили хуліганство стосовно дівчини-волонтерки. Чоловіків визнали винними у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України), та засудили до 2 років позбавлення волі із застосуванням випробувального терміну на 2 роки.

Інцидент стався влітку біля входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській. Два пенсіонери, побачивши дівчину, вирішили зробити їй кілька компліментів, втім, вона їх залицянь не оцінила.

"Не бажаючи спілкування, дівчина відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати потерпілу, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон", – йдеться у повідомленні.

Після цього один із хуліганів кілька разів ударив постраждалу по нозі, а потім завдав удару долонею в ніс. Все це сталося після того, як інший чоловік відібрав телефон.

Дівчині вдалося повернути телефон, після чого зловмисники втекли з місця події.

Нагадаємо, у місті Чорноморськ Одеської області сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки постраждали 11 пасажирів рейсового автобуса.