В Киеве осудили пенсионеров, напавших на девушку-волонтера: как их наказали

Начали с комплиментов, а затем нецензурно обругали и несколько раз ударили

В Киеве вынесли приговор пенсионерам, устроившим конфликт с девушкой-волонтером. Они обругали и ударили ее, а также пытались отобрать телефон.

Суд при вынесении приговора учел преклонный возраст обвиняемых – 74 и 70 лет. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что судом объявлен обвинительный приговор двум киевлянам, которые в июне этого года совершили хулиганство в отношении девушки волонтера. Мужчин признали виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины), и приговорили к 2 годам лишения свободы с применением испытательного срока на 2 года.

Инцидент произошел летом у входа в подземный переход по улице Новоконстантиновской. Два пенсионера, увидев девушку, решили сделать ей несколько комплиментов, впрочем, она их ухаживаний не оценила.

"Не желая общения, девушка ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять потерпевшую, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон", – говорится в сообщении.

После этого один из хулиганов несколько раз ударил пострадавшую по ноге, а затем нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как другой мужчина отобрал у нее телефон.

Девушке удалось вернуть телефон, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Напомним, в городе Черноморск Одесской области произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 11 пассажиров рейсового автобуса.