Россия заменит командующих на двух направлениях фронта: что известно о новоназначенных

Некоторые из них под санкциями многих стран

В Минобороны России назначили новых командующих группировками войск "Восток" и "Южная". Эти люди уже попадали в поле зрения украинских спецслужб.

Об этом сообщают российские СМИ. Там рассказали, кто был назначен.

"Генерал-лейтенант Андрей Иванаев будет командовать группировкой "Восток", генерал-лейтенант Александр Санчик примет командование группировкой "Юг"", — говорится в сообщении.

Кроме этого, генерал-полковник Александр Лапин продолжит командование группировкой "Север", которая, в частности, выполняет боевые задания в Курской области.

Андрей Иванаев — что известно

Стоит отметить, что Андрей Иванаев, назначенный на группировку "Восток" , был командующим 20-й общевойсковой армией ВС РФ. Он попадал в поле зрения украинских спецслужб. персональными международными санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцария, Австралия, Украина, Новая Зеландия.

Александр Санчик – что известно

Александр Санчик – русский военачальник, генерал-лейтенант. С сентября 2020 года – командующий 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Участник военной операции России в Сирии. Прошел главные командные должности от командира танкового взвода до командующего общевойсковой армией. Из-за вторжения России в Украину попал под санкции Великобритании как причастный к ракетным ударам по украинским городам. Внесен в санкционный список всех стран Евросоюза за поддержку и осуществление действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Александр Лапин – что известно

Александр Лапин — российский военачальник. Командующий войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. что занималась защитой приграничного региона, это произошло через несколько месяцев к операции Украины в Курской области

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