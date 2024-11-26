Росіяни не підуть у наступ на Запоріжжя? Що вони можуть втнути натомість

Наступ на Запоріжжя – це черговий кремлівський блеф

Росіяни намагатимуться переконати українців у тому, що мають можливості та наміри найближчим часом захопити Запоріжжя. Насправді вони не мають для цього ресурсу.

Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в етері "Ми – Україна".

За його словами, Москва намагатиметься подавати ті дії, які відбуваються на межі Запорізької та Донецької областей, як повноцінний наступ на Запоріжжя, що не відповідає дійсності.

"Вони будуть всіляко запевняти, що у них є ресурс для того, щоб до кінця року наступати на Запоріжжя. Тобто це одна з таких хвилюючих тем, яку вони будуть поширювати", — зазначив Коваленко.

Він також додав, що інформаційні ресурси з контентом низької якості будуть продовжувати публікувати "панічні підводки" щодо ядерної загрози, розхитуючи емоційний стан людей.

"Унеможливити взагалі хайп на цьому — це потрібно вводити воєнну цензуру і блокувати все підряд. Але цього ніхто не зрозуміє. Такого рішення немає і навряд чи воно буде, — сказав керівник Центру протидії дезінформації.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, йшлось про важку ситуацію на Запорізькому напрямку.