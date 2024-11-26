Россияне не пойдут в наступление на Запорожье? Что они могут сделать вместо этого

Наступление на Запорожье – это очередной кремлевский блеф

Россияне будут пытаться убедить украинцев в том, что имеют возможности и намерения в ближайшее время захватить Запорожье. На самом деле у них нет для этого ресурса.

Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире "Мы — Украина".

По его словам, Москва будет пытаться подавать те действия, которые происходят на границе Запорожской и Донецкой областей, как полноценное наступление на Запорожье, не соответствующее действительности.

"Они будут всячески уверять, что у них есть ресурс для того, чтобы до конца года наступать на Запорожье. То есть, это одна из таких волнующих тем, которую они будут распространять", — отметил Коваленко.

Он также добавил, что информационные ресурсы с контентом низкого качества будут продолжать публиковать "панические подводки" о ядерной угрозе, расшатывая эмоциональное состояние людей.

"Сделать невозможным вообще хайп на этом — это нужно вводить военную цензуру и блокировать все подряд. Но этого никто не поймет. Такого решения нет и вряд ли оно будет", — сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. В частности, речь шла о тяжелой ситуации на Запорожском направлении.